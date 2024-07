Sustracción de Loan: desplazaron a los jefes de la Policía de Corrientes

Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, decidió desplazar este jueves a la cúpula de la Policía provincial, confirmaron fuentes oficiales.La medida, tomada a más de un mes de la sustracción de Loan Danilo Peña (5), decapitó a la cuestionada Policía de Corrientes, a la que la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, corrió el caso a pocos días de hacerse cargo del expediente. Fue luego de que explotara el escándalo por la declaración de madrugada de Laudelina Peña con la versión del accidente ante un fiscal que no era el natural del caso, ni siquiera del fuero que interviene.Hay que recordar, además, que el ex comisario de la localidad de 9 de Julio Walter Maciel está preso por encubrimiento y amenazas en la causa por la desaparición del nene, ocurrida el pasado 13 de junio en el paraje rural Algarrobal, cuando salió a buscar naranjas y se esfumó.Además, Francisco Amado Méndez, policía retirado, también fue detenido en las últimas horas como sospechoso del caso. Lo apresaron luego de que Laudelina lo implicara en su indagatoria. Sin embargo, su nombre no era nuevo en el expediente y la PFA lo tenía en la mira desde hacía un par de semanas. Estaba presente en la causa como un “informante” en la agenda de contactos de Maciel, preso por encubrimiento y amenazas en el caso.La decisión de desplazar a la cúpula de la Policía de Corrientes se tomó también luego de que Alfredo Vallejos asumiera el caso de ministro de Seguridad provincial tras la renuncia de Buenaventura Duarte, dejó su cargo el miércoles 12.Este jueves, a las 14, Valdés puso en funciones a Miguel Ángel Leguizamón y Walter Aceval, ambos con el rango de comisario general.Leguizamón estará cargo de la Policía de Corrientes, mientras que Aceval será su segundo al mando.La novedad se conoce luego de que este miércoles tomara fuerza que la jueza Pozzer Penzo decidió citar a testimonial al senador provincial Diego Martín Pellegrini, una de las espadas políticas del gobernador de Corrientes.La citación como testigo de Pellegrini es inminente, aunque aún no ha sido formalizada, según pudo saber este medio. Primero, la jueza Pozzer Penzo le debió enviar un correo electrónico al vicegobernador correntino, Pedro Braillard Poccard, para confirmar su cargo. Tras esa respuesta, se procederá al llamado a testimonial del senador, quien puede responder por escrito. Está obligado a decir la verdad.Se trata del político que fue señalado por la tía de la víctima. La mujer lo marcó como el responsable de haber intentado instalar la versión del accidente a cambio del pago de 50 mil pesos. Según los dichos de Laudelina, todo habría ocurrido mediante un acuerdo con su ex abogado José Codazzi.Según fuentes de la causa, la tía del chico desaparecido dijo que el letrado “la subió a un auto y después la pasaron a una camioneta donde estaba el senador provincial Diego Pellegrini, que era el que más apretaba”. Y agregó: “Los 50 mil pesos los metió en la campera cuando la detuvieron y ahora están incautados en Ezeiza”.Mientras este jueves fueron citados a indagatoria los detenidos María Victoria Caillava, ex funcionaria municipal, y su esposo, el capitán de navío (RE) Carlos Pérez; también se adelantó la cita con Mónica del Carmen Millapi para esta tarde: la sospechosa presa en Chaco estaba programada para declarar el próximo lunes.Otra cita de este jueves fue un nuevo testigo: Alberto Moreira, un vecino de 9 de Julio. “A fin de que aporte todo dato que pudiera resultar de interés para el esclarecimiento del hecho”, detallaron las fuentes consultadas. El hombre estuvo presente también ante el hallazgo de las huellas de Loan que, se presumen, fueron implantadas para desviar la investigación. Fuente: (Infobae)