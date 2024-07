Martín Lousteau sobre Milei: “Es un degenerado fiscal con los ricos”

El Senador Nacional Martín Lousteau (UCR), salió al cruce de las afirmaciones del presidente Javier Milei, quien llamó a los legisladores nacionales “degenerados fiscales” y los acusó de impulsar leyes que atentan contra el equilibrio fiscal que busca su gestión. “Este es un presidente que elige ser un degenerado fiscal con los ricos, a los que les perdona impuestos”, reprochó Lousteau.



“Ahí sí puede regalar plata del Estado, pero a los jubilados no, a ellos los tiene que tener cortitos porque para él solo hay 15 por ciento de pobreza en los jubilados, yo siento que no tiene nada que ver con nosotros”, dijo este jueves el Senador, durante una entrevista en el programa Traje Facturas, que se emite por el canal Laca Stream, en YouTube.



La respuesta llegó luego de la exposición que dio Milei el miércoles 10 de julio en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Allí, el jefe de Estado defendió su plan económico y aseguró que los buenos resultados del primer semestre se vieron alterados por las propuestas políticas de la oposición en el Congreso. Milei se refería, por ejemplo, al proyecto para recomponer las jubilaciones frente a la pérdida de poder adquisitivo que ocasionaron los altos índices de inflación. Esa iniciativa cuenta con media sanción del Senado.



“El déficit cero es la manera más brutal de todas de asegurar la solvencia intertemporal. Por eso es que el riesgo país pasó de 2900 y llegó a tocar 1100, hasta que el Congreso empezó a hacer de las suyas, con los degenerados fiscales queriendo gastar como locos y bueno, el mercado nos pasó la factura de los degenerados fiscales”, había alertado Milei.



El senador salió al cruce, al advertir que la gestión del libertario realiza concesiones desde el Estado, a través de exenciones impositivas para los sectores pudientes.



Por otro lado, Lousteau, quien es también presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, apuntó contra el episodio que protagonizó Milei en Brasil, cuando en una escena informal recibió una medalla de parte del ex presidente Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo.



“Cuando lo veo con los Bolsonaro, es como un sketch de los ´80, es como una parodia de este gobierno, parodiar lo que es esa ideología, y hacen eso mismo. Poner a dos que se creen muy machos, dicen que son inmortales, que se les para siempre. Estas cosas empiezan a visibilizarse en chicos de 10 años y hay que explicarles porque ven que ser transfóbico está bien, que pegarle a alguien de otro género está bien, que usar a alguien que tiene una condición como el síndrome de down para insultar está bien ¿En serio esa es la cultura con la que queremos crecer?”, cuestionó el legislador nacional. (Infobae)