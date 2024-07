Argentina figura entre los 10 países líderes en secuestros de cocaína y armas

Argentina ocupó un destacado lugar en el Informe de Comercio Ilícito 2023, realizado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), con lugares de privilegio en los rankings de secuestro de distintas variedades de mercancías ilegales. Tanto en cuanto a cocaína como armas, nuestro país quedó en el décimo lugar.La Aduana argentina no solo se destacó en esos rubros, sino que también figuró en el puesto 14 en secuestros de bebidas alcohólicas y de productos médicos irregulares. Asimismo, se ubicó segunda en Latinoamérica en cuanto a la incautación de productos derivados del tabaco, sin dudas entre los predilectos del contrabando por su alta carga impositiva en todo el mundo, tan solo por detrás de Paraguay.En medio de un incesante combate al crecimiento del narcotráfico en el país, el décimo puesto en cuanto a secuestro de cocaína es un dato que transmite seguridad. Las tres naciones que lideraron ese ranking durante el año pasado fueron Bélgica, España y Ecuador.El contexto global para la lucha contra el comercio ilegal de drogas no es favorable, al menos según los datos obtenidos en este informe: “La tendencia general de las incautaciones de drogas, tanto por peso como por número de casos, mostró una disminución de 2022 a 2023. El peso total de las drogas incautadas fue de aproximadamente 1.037.843 kilos en 2023, frente a 1.207.967 kilos en 2022, lo que supone un descenso del 14,08%”.En ese sentido, indica también que “las organizaciones criminales pueden adaptarse a nuevas circunstancias, desafiar los esfuerzos de aplicación de la ley mediante la constante evolución y rutas y modus operandi en constante cambio”.Con una sociedad en la que la portación de armas es moneda corriente, y con estados en los que se permite comprarlas incluso en supermercados, no llama la atención que haya sido Estados Unidos el líder en secuestro de armamentos, en un ranking en el que Argentina también se ubicó décimo.Una sección del informe se enfoca en el contrabando de mercaderías con una carga impositiva elevada: las bebidas alcohólicas y el tabaco. En esos ítems, el 58,4% de los descubrimientos a nivel mundial se produjeron durante controles de rutina.En cuanto a tabaco y productos derivados del mismo, nuestro país ocupó un puesto de privilegio en Latinoamérica, al haber sido el segundo en cantidad secuestrada, tan solo por detrás de Paraguay.Con relación a los casos de secuestro de bebidas alcohólicas, Argentina quedó en el decimocuarto lugar del rubro que lideraron Eslovaquia y Arabia Saudita. Nuestro país ocupó el mismo puesto en el ranking de secuestros de productos médicos irregulares, con Estados Unidos e Italia como primero y segundo, respectivamente.El Informe de Comercio Ilícito es publicado anualmente por la OMA desde 2013 y presenta tendencias en materia de seguridad del comercio internacional. Para ello se nutre de datos aportados por las aduanas que integran la entidad, comunicados oficiales, informes de organizaciones internacionales involucradas en el combate del comercio ilícito, encuestas y, finalmente, información de acceso público.