Despedidos de todo el país expusieron en Diputados y apuntaron contra Milei

Más de 40 trabajadores despedidos de distintas regiones del país, en su mayoría del sector estatal, expusieron hoy en la Cámara de Diputados y apuntaron contra las políticas del Gobierno de Javier Milei.En una audiencia pública organizada el Frente de Izquierda y Unión por la Patria, hubo trabajadores despedidos del Hospital Posadas, el INTI, Ministerio de Trabajo, la Agencia Nacional de Discapacidad, Sitios de Memoria, INCAA, Aerolíneas Argentinas, Jumbo, Siat, Secco.Las palabras introductorias estuvieron a cargo de los diputados Alejandro Vilca (Frente de Izquierda) y Sergio Palazzo (Unión por la Patria), integrantes de la comisión de Legislación del Trabajo, quienes repasaron los proyectos de ley para declarar la emergencia ocupacional a raíz del vendaval de despidos que hubo en los últimos meses, que hizo engrosar la tasa de desocupación al 7,7%.El líder de La Bancaria reclamó que "se frene esta sangría de despidos que se están produciendo producto de las políticas que lleva a cabo este gobierno tanto en materia pública como privada”.“Hemos intentado en varias ocasiones que el presidente de la comisión invite a los compañeros despedidos a una reunión, pero hasta ahora no lo ha convocado”, expresó Palazzo.Por su parte, Vilca aseguró que “lamentablemente las autoridades de la Comisión no acceden a tratar este tema y no se puede esperar más”.“Por eso estamos acá escuchando la voz de los trabajadores despedidos y de los sindicatos que están peleando por la reincorporación”, expresó el jujeño.“Entendemos que a este plan de ajuste de Milei hay que enfrentarlo en las calles, peleando por una gran movilización y un plan de lucha con paro nacional”, exhortó.El primer orador invitado fue el delegado de Jumbo Pilar Jesús Giménez, quien denunció que fue “despedido sin causa” en enero de este año y atribuyó esa decisión de la empresa a su actividad sindical.Según advirtió, la Ley Bases “permite a las empresas despedir a delegados con fueros gremiales dejando a los trabajadores en un estado de mayor vulnerabilidad”.A su turno, el trabajador de ANSES Carlos Ortega señaló que fueron 1.300 despedidos, lo que representa un 10% del personal del organismo previsional.“Iniciamos los juicios correspondientes y hubo 20 restituciones. El ANSeS durante años pudimos incluir a millones de personas que fueron despedidos durante el menemismo”, destacó.“Hay que luchar en las calles de una vez por todas para que este Gobierno se vaya por más que nos digan golpistas por un gobierno que no es democrático, porque este gobierno no es democrático es autoritarismo. Esto recién empieza, pero vamos a triunfar”, culminó.Adolfo González Dardik, de la secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf) indicó que en ese área desvincularon a 343 trabajadores que “tenían como misión y función garantizar los derechos de niños y adolescentes"."No nos van a ver nunca de rodillas. En nosotros van a encontrar un bastión de resistencia y dignidad que será así hasta que logremos la victoria echando a este gobierno de cipayos”, finalizó.Además de Vilca y Palazzo, estuvieron presentes los diputados nacionales Paula Penacca, Nicolás del Caño, Mario Manrique, Daniel Arroyo, Esteban Paulón, Germán Martínez, Julia Estrada, Hugo Yasky, Christian Castillo, Mónica Schlotthauer, Vanina Biasi, Carlos Castagnetto, Juan Marino, Daniel Gollán, Carolina Yutrovic, Eduardo Toniolli, Vanesa Siley, Myriam Bregman (mandato cumplido). Fuente: (NA)