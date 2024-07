Lanzaron programa Entre Ríos Conectada: “Es para igualar oportunidades”

Lanzaron el programa “Entre Ríos Conectada”, cuyo objetivo es fortalecer la infraestructura tecnológica y la conectividad en la provincia, promoviendo el desarrollo y la inclusión digital. Se hará un detalle de los lugares públicos (escuelas, hospitales, centros de salud, comisarías y parques industriales) que se van a conectar desde este programa en los próximos 12 meses.El acto se desarrolló en Escuela N° 2 “Manuel Alberti” de la ciudad de Diamante. Durante la presentación, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, estuvo presente vía zoom y resaltó la importancia de “conectar para igualar”.”, expresó el mandatario provincial, vía zoom, al sostener “la escuela es la herramienta que permite igualar oportunidades, pero hoy en el Siglo XXI, sin conectividad no alcanza, por eso hicimos el esfuerzo `para conectar todas las instituciones educativas de la provincia, que hasta ahora solo el 50 por ciento estaba conectada”.Cabe destacar que este programa busca mejorar la conectividad y el acceso a la tecnología en la provincia de Entre Ríos, beneficiando a estudiantes, empresas y la comunidad en general. Se presentarán los avances y beneficios de esta iniciativa.Esto es una inversión importante que arranca en los tres mil millones de pesos, y tiene como objetivos integrarnos a la modernidad e igualar las oportunidades en toda la provincia”Frigerio agradeció el acompañamiento de todos los presentes e instó a “seguir trabajando juntos para volver a poner a Entre Ríos en el lugar que alguna vez ocupo en el mapa de la educación”.A su turno, el intendente de Diamante, Ezio Gieco, agradeció a todos los presentes y sostuvo que este programa “es el principio de un desarrollo fuerte de lo que respecta la provincia en cuanto a la conectividad, producción y todo esto nos ayudará a educar mejor a los chicos”.Al ser consultado sobre la implementación del programa en Diamante, el presidente municipal, señaló que “Diamante cuenta con un puerto de ultramar, un parque nacional, y necesitamos la conectividad para desarrollar la industria del turismo y a posterior estamos trabajando para el desarrollo de un Parque Industrial”.En tanto, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, sostuvo que “es imposible pensar el desarrollo y crecimiento sin conectividad. El 50% por ciento de las provincias no tienen internet, solo tres de 35 parques Industriales tienen fibra óptica”. Y amplió: “Si hoy un chico no tiene conectividad se queda afuera de un mundo digital que es el presente y además los ata respecto a qué posibilidades tendrán el futuro en el mundo laboral. Es por ello que hoy es prioridad la conectividad para este gobierno”.“Este programa nos permitirá llevar internet a Parques Industriales, escuelas, comisarías, edificios públicos y siempre pensando que a través de internet podremos tener una provincia con trabajo, desarrollo y educación y siempre pensando en este siglo XXI”, dijo al sostener que “el objetivo es que en 180 días podamos llegar a más de 170 escuelas, hospitales y comisarías”.“El objetivo es que, en 180 días, 174 establecimientos educativos, más de 20 de salud y 48 centros de seguridad cuenten con internet”, dijo el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, al sostener que para el gobierno es fundamental la educación de los chicos y que tengan mayores oportunidades.“Trabajamos con ENERSA para darle mayor alcance posible en la conectividad, pero para eso necesitamos una financiación mayor en Entre Ríos. El gobernador realiza viajes para poder llegar a este financiamiento”.Sobre la implementación, el presidente de Enersa, Ignacio Bergallo, subrayó que “nos focalizaremos en las ciudades de Viale, Concordia, Concepción del Uruguay, Federación porque queremos darles conectividad a los parques industriales y aprovechando dicha conectividad, haremos una sinergia con otras instituciones”.Actos seguido, aclaró que “toda la infraestructura que desplegaremos la abriremos a todo el ecosistema de pequeños operadores de comunicaciones para que puedan llegar al cliente de residencial, que no es un objetivo nuestro”.“El tendido será por fibra óptica y se utilizará la propia infraestructura eléctrica de ENERSA, algo que se hace normalmente”, amplió al sostener que el programa tiene una proyección durante ocho años.“No podemos pensar en una provincia que no esté integrada al mundo si no tiene conectividad”, cerró.