Ataque a Cristina: declararon los testigos que quitaron el arma a Sabag Montiel

Un grupo de militantes que participaba de la vigía realizada el 1o de septiembre de 2022 frente a la casa de Cristina Kirchner en Recoleta declaró este miércoles en el juicio contra Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, acusados como autor y cómplice en el intento de asesinato de la expresidenta.Los testigos dieron cuenta de cuando uno de ellos le quitó el arma de la mano a Fernando Sabag Montiel una vez que el hombre intentara cometer el crimen contra Cristina Kirchner, a quien le gatilló en la cara con la increíble suerte de que no salió el disparo."Nosotros armábamos un cordón tanto en la calle como en la vereda. Cuando se baja del auto, empieza a recorrer los alrededores de donde estaba la gente, con total normalidad, pasa por el lugar donde yo estaba. Hace la recorrida y llega a la vereda de su casa", recordó Guillermo García, un militante que estaba como muchos otros en la puerta del domicilio de Cristina Kirchner en Recoleta para mostrar su apoyo tras la condena a 12 años de cárcel que pesa sobre la expresidenta en la causa Vialidad."Empecé a escuchar gritos que venían de a 5 o 6 metros más o menos. Una persona empieza a gritar 'tiene un fierro'", agregó el hombre. En ese momento fue que se vio cara a cara con el agresor. "Lo primero que atiné a es a agarrarlo. Un compañero me dijo ‘no le peguen, sacalo’. Lo giro, le pongo la mano debajo del cuello, lo levanto y me llevo a unos 10 metros. Mientras lo llevaba, éramos un montón de personas", relató.Fernando Sabag Montiel intentó decir que "no había hecho nada" y que era "compañero", pero nadie le prestó atención. Todos los militantes en la primera fila del cordón improvisado en la calle lo habían visto agredir a la expresidenta, incluido Cristobal Collado, otro de los testigos que declaró este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de la Ciudad de Buenos Aires."Cuando llega Cristina, me pongo a grabar. Se pone a saludar a todo el cordón. Da la vuelta por la esquina y cuando viene hacia nosotros. Veo como ocurre todo. Yo en ese momento no entendía lo que pasaba. Hacia mi derecha vi un moviemiento de que sale y entra un brazo. Y se genera una confusión. Como había mucha gente con libros, pensé que había sido eso. Vi que Cristina se agachó. Asumí que le habían querido tirar algo", relató Collado."En ese momento, las personas que hacían el cordón humano, los militantes, se percatan que había pasado algo y veo como en el forcejeo se dan vuelta, agarran a Sabag Montiel, y le dicen ‘¿dónde está?’, ‘¿dónde la tenés?’. Ahi veo que algo que brilla cae al suelo. Y alguien lo agarra a él con el pie. Ahí no le encuentran nada. Lo sacan hacia Uruguay y Cristina seguía afuera", describió sobre la escena que se desarrolló cerca de Juncal y Uruguay, en Recoleta."Me acerco a la persona que había pisado algo. Le digo ‘¿lo tenés ahí, no?’, pensando que era un cuchillo y me dijo ‘sí, sí, compañero, llamá a la policía'", recordó.Un tercer testigo, Iván Luna Martínez, relató la misma secuencia de Cristina Kirchner saludando a su militancia autoconvocada en Recoleta sólo para quedar expuesta al ataque de Fernando Sabag Montiel, que ya confesó que quería matarla, y a su expareja, Brenda Uliarte, quería mirar la secuencia según el acusado."Ella llega, se pone a saludar y cuando llega hacia nosotros, yo estaba ubicado a la izquierda de Sabag Montiel y notó movimientos. Empieza un griterío y había gente diciendo ‘agarrenlo’. Se escucha caer algo al piso. Siguen los gritos que dicen ‘tiene un fierro’. Y ahí pasan unos militantes que lo agarran a Sabag Montiel y se lo llevan", declaró el testigo en el juicio."Yo no vi quién fue el que piso el arma. Yo a Sabag Montiel lo vi, pero en el momento no vi el arma. Después de todo, me alejé y miré el video que grabé, que se llega a ver el arma", aclaró. Fuente: (MinutoUno)