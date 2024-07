Milei encabezará esta noche el acto para la firma del Pacto de Mayo

En la vigilia del 208° aniversario de la Declaración de la Independencia el presidente de la Nación, Javier Milei, encabezará el acto para la firma del Pacto de Mayo junto a al menos 18 gobernadores y el Jefe de Gobierno porteño. El escenario será la Casa Histórica en San Miguel de Tucumán.El Pacto de Mayo fue un pedido de Milei durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación y se enmarca en la necesidad de superar la crisis económica y la tensión en las relaciones de poder de un Ejecutivo con una notable minoría parlamentaria.Desde la Casa Rosada se ha destacado que el gesto en Tucumán redundará en un fuerte compromiso para “refundar las bases del país”. Esto se explícita en el documento que el oficialismo dio: "Nosotros los representantes de las Provincias Unidas del Sur, reunidos en San Miguel de Tucumán, lugar de nacimiento de nuestra Nación, ante la mirada del Eterno, en nombre y por la autoridad del pueblo que representamos, declaramos solemnemente que es voluntad unánime de los presentes romper con las antinomias del pasado y refundar el contrato social que dio nacimiento a nuestra querida Patria", comienza señalando el escrito. Luego, el documento prosigue que el objetivo es "reconstituir las Bases de Argentina y reinsertar a nuestro pueblo en la senda del desarrollo y de la prosperidad".. En la previa, habrá un festival de música popular organizado por el gobernador anfitrión, Osvaldo Jaldo.Los gobernadores, un poco más escépticos no han dejado un respaldo unánime al acuerdo pero sí consideran que es un gesto de institucionalidad para quienes asisten. Está prevista la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y de los nueveAdemás, también estarán presentes los nuevos aliados y dialoguistas con la Casa Rosada como Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Aunque este último con un tono más crítico, al igual que Gerardo Zamora de Santiago del Estero quien aún no confirmó.Por su parte, los gobernadores peronistas opositores, encabezados por Axel Kicillof (Buenos Aires), no asistirán al evento. Estarán ausentes Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).También se destaca la ausencia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de bloques parlamentarios como Hacemos Coalición Federal. La bancada liderada por Miguel Ángel Pichetto.