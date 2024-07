ATE calificó como una “burrada” el examen de ingreso anónimo al Estado

Política Sturzenegger impulsará un examen para quienes deseen trabajar en el estado

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) calificó como una “burrada” la propuesta del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respecto de que las personas que ingresen a la función pública tengan que rendir un examen de ingreso.“No debutó bien en su nuevo cargo @fedesturze. Empieza con una burrada. Muestra toda su ignorancia proponiendo implementar lo que ya existe en la ley y establece nuestro Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional 214/06 (Proceso de Selección y exámenes para el ingreso)”, aseguró Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado.El gremialista dijo además que es “perverso” que el Gobierno nacional se manifieste acerca de las condiciones de ingreso al Estado, cuando “lo único que hacen es generar egresos”.“La verdad que usted es también bastante hipócrita al referir al Derecho de Estabilidad cuando no paran de despedir y cesantear ilegalmente a toda la gente”, afirmó Aguiar en redes sociales.“El examen de ingreso anónimo permitirá dejar atrás la pesadilla de un Estado plagado de ñoquis o acomodados políticos que los argentinos de bien no merecen y que violan el espíritu de nuestra Constitución de separar la política del empleo público”, argumentó el nuevo integrante del Gabinete en su cuenta de X.Sturzenegger había adelantado ayer durante su asunción como ministro que avanzará en una agenda de “transformación del Estado”, lo que podría derivar en más recortes de personal en el sector público.“Está esa famosa frase del Presidente que es: ‘no hay plata’, y me parece que es importante recalcarla, porque tenemos que entender que lo que gasta el sector público es un peso que alguien paga con impuestos”, explicó el nuevo integrante del Gabinete de Milei.