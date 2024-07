Caja de Jubilaciones: Senadores justicialistas rechazan nombramientos políticos

“La creación de nuevos cargos de personal político en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, en simultáneo con la decisión de aumentarle los aportes previsionales a los trabajadores estatales, desnuda una contradicción enorme en el discurso oficial", sostienen desde el Bloque de Senadores Justicialistas.Al asumir las nuevas autoridades de la Caja aprobaron una nueva estructura orgánica (Resolución 27/24) y crearon dos nuevas direcciones. Se trata de la Dirección de Relaciones Institucionales y una Dirección de Asuntos Gremiales.“Estos dos cargos políticos que pasan de un área a otra, en la gestión anterior no estaban siendo ocupados, es decir, una vez más el discurso oficial se contradice entre lo dicho y lo hecho, e incrementa la planta política del gobierno. Son actos de gobierno contradictorios con el relato de austeridad que pretenden instalar”, aseguran desde el bloque opositor.“En el caso particular del sistema previsional, la creación de cargos de sugestiva finalidad y dudosa necesidad, aumentando el gasto político, se produce en medio de la decisión unilateral de incrementar en un 3 % los aportes de todos los trabajadores activos y de los pasivos que se jubilaron con regímenes especiales como forma de atemperar el déficit del organismo”, señalaron los senadores.En ese marco, afirmaron: “Se tira por la borda la supuesta reforma previsional de consenso anunciada. No solo no hay consenso, sino que, aumentando los aportes lo que hay es un ajuste adicional sobre los salarios del sector público que han perdido un 20% en el primer semestre del año”.“Desde la representación institucional y el rol que la sociedad nos ha encomendado advertimos que estas decisiones merecen nuestro rechazo y un pedido de revisión”, puntualizaron.