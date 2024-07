Hubo otro encuentro por la reforma política con eje en la Boleta Única de Papel

La experiencia de Corrientes

Política Frigerio y la Liga de Intendentes Justicialistas abordaron la reforma política

Política El Gobierno de Frigerio avanza con su proyecto de reforma política

Se desarrolló el encuentro “Reforma Electoral: Mejora del sistema político”, en el marco de los trabajos de cooperación institucional. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein; y disertaron por Entre Ríos, el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno de la provincia, Julián Maneiro; por Corrientes, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Gerardo Cassani; por Santa Fe, el secretario electoral de la provincia, Pablo D. Ayala; y por Mendoza, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Andrés Lombardi.el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno y Trabajo, Julián Maneiro.En la oportunidad, destacó la importancia de la participación de los diputados oficialistas y opositores, quienes tuvieron la oportunidad de consultar y despejar dudas en torno a lo hecho a otras provincias; del Tribunal Electoral de Entre Ríos también vieron hacia dónde es posible avanzar. Maneiro se mostró “expectante para que el proceso de reforma se dé y se lleve adelante con éxito”.Cassani, quien encabezó la comitiva de legisladores correntinos, de distintas bancadas, explicó que, en Corrientes, tratan dos proyectos de ley “para cambiar el sistema de votación e ir hacia un sistema en el que se utilice la boleta única en soporte de papel”; y bregó para obtener la media sanción del proyecto de ley tras el receso de invierno.“En Sudamérica solo hay dos países que no tienen el sistema de boleta única: Argentina y Uruguay. Hay un proyecto en el Senado de la Nación, con media sanción de Diputados, y ahora el Poder Ejecutivo nacional anunció que en los próximos días presentaría un proyecto de reforma electoral y del sistema de boleta única en soporte papel”, repasó el diputado correntino. Y fundamentó: “A 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina, todos los partidos políticos y las instituciones debemos cuidar la democracia”.“En Corrientes alertó que, en los últimos turnos electorales, la gran ausencia de ciudadanos habilitados en los padrones y que no van a votar. Si bien existe una multiplicidad de razones, quizás una de ellas esté vinculada a la proliferación de partidas políticos y en la última elección hubo 56 boletas en el cuarto oscuro”, expuso el legislador al sumar que “en el ámbito del Poder Judicial con competencia electoral hay 50 expedientes más para obtener su reconocimiento”.“Es una agresión al votante el entrar a un lugar de votación y encontrar con tantas ofertas, y el ciudadano termina votando lo que encuentra y no lo que realmente quiere”, destacó Cassani y agregó: “En Corrientes encaramos la reforma electoral como una política pública, responder a una demanda de la sociedad, generar transparencia y herramientas que generen equidad e igualen las oportunidades de las fuerzas políticas, independientemente de la magnitud del partido y el poderío económico que pueda tener”.Cassani remarcó la importancia de “defender la continuidad del sistema, que es la confianza; y cuantas más provincias argentinas avancen y cuanto antes, cada una con sus particularidades, en este cambio de sistema de votación, será contagioso”.