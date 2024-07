Emitirán dictámenes sobre los proyectos de reducción de la jornada laboral

La Libertad Avanza como el Pro rechazan las iniciativas de reducción de jornada laboral, y la UCR tiene un proyecto-cuya autoría pertenece a Tetaz- que solo plantea que a través de los convenios se pueda definir un cambio en el mecanismo de distribución del trabajo, pero sin una reducción de la cantidad de horas semanales.



El presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Martin Tetaz (UCR-Caba) señaló que la próxima semana se comenzará el análisis de los proyectos con la intención de ya firmar los dictámenes correspondientes, tras concluir este martes la ronda de consultas con especialistas, abogados y sindicalistas.



Como sucedió en las últimas reuniones hubo miradas contrapuestas entre los expositores ya que mientras el representante de la UIA, Juan José Etala, expresó su rechazo a la reducción de la jornada laboral, el economista de izquierda, Pablo Anino dijo que se debe discutir esta propuesta para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.



Etala afirmó que “consideramos que en un país con casi un 40% de empleo informal, discutir menos horas de trabajo está absolutamente fuera de contexto y resulta totalmente inoportuno” y destacó que los pases que hicieron ´estas reformas “tienen realidades socioeconómicas muy diferentes a las argentinas”



También señaló que “una modificación de la estructura aboral, como lo es la reducción de la jornada, requiere de un debate responsable con la participación de todas las partes indispensables. Es indispensable generar consensos y no apresurar un tratamiento con versiones coyunturales y tener más confianza, así como darle más trascendencia a la autonomía colectiva”.



En cambio, el docente universitario y economista de la Izquierda Diario dijo tras repudiar los despidos en el sector público y privado que es importante "podamos discutir la reducción de la jornada laboral. El proyecto que presentamos plantea la reducción a 6 horas diarias, máximo 30 horas semanales, sin reducción salarial”.



En tanto, Eduardo Curutchet, del Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, afirmó que la reducción de la jornada de trabajo “,no puede ser delegada a la negociación colectiva como propone la UIA" y y menos en el escenario de debilitamiento de los actores" ya que “es un mandato el Congreso Nacional”.



Los proyectos para reducir la cantidad de horas fueron propuestos por los diputados del Unión por la Patria, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Mónica Litza, y Eduardo Valdes, y de la izquierda, Nicolás del Caño.



Dentro de los textos impulsados por UP, está el del diputado nacional Hugo Yasky -secretario general de la CTA-, el cual establece que no se exceda de las 8 horas diarias o los 40 semanales, sin disminución del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo.



En el mismo sentido, el diputado nacional Sergio Palazzo -secretario general de la Asociación Bancaria- propone que la jornada laboral tenga un máximo de 8 horas diarias, pero que no exceda los cuatro días a la semana.



Los proyectos de Eduardo Valdés (UP - CABA), Nicolás Del Caño y la exdiputada Claudia Ormachea pretenden días laborales de 6 horas o 30 horas a la semana; y los de Mónica Litza y el socialismo plantearon que no se excedan las 36 horas semanales.



En el primer tramo de la reunión, el diputado de izquierda Alejandro Vilca (FIT-Jujuy) expresó que en forma independiente que hoy se tratan los proyectos de reducción de jornada laboral señaló que quería manifestar “su preocupación” por la ola de despidos y “esto lo quería plantear porque me interesaba que en la agenda de la comisión se puede incorporar nuestros proyectos sobre la emergencia laboral. Nos preocupa los despidos en el INCAA, INTi, el ex ministerio de la Mujer, y en el sector privado en FATE, empresa siderúrgica de Catamarca, y varias otras empresas”