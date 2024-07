Guillermo Francos conversó con cuatro gobernadores sobre el Pacto de Mayo

Economía El Gobierno se reunió con la Unión Industrial y avanzan en una nueva Ley Pyme

En la previa de la firma del atrasado Pacto de Mayo, que finalmente se realizará en la madrugada del próximo 9 de julio, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunió este martes en la Casa Rosada con un grupo de gobernadores que le ratificaron su participación a ese evento.Pasadas las 17 horas, el funcionario nacional recibió en su oficina a los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raúl Jalil; de Córdoba, Martín Llaryora, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Este último será el anfitrión del acto que encabezará el presidente Javier Milei.De acuerdo con lo que precisaron fuentes oficiales, se trató de un breve encuentro -de poco más de 15 minutos-, en el que los dirigentes de la oposición se interiorizaron sobre los preparativos de la jornada patria, en la que se acordarán 10 políticas de Estado.Los primeros en arribar a Balcarce 50 fueron Sáenz y Jalil, quienes al ingresar se dirigieron directamente al Ministerio del Interior. Luego se sumaron Llaryora y Jaldo. Todos ellos aprovecharon que estaban en Buenos Aires por diferentes motivos de agenda propia, para organizar esta visita a Casa Rosada.Previamente, Francos había conversado en su despacho con los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, dos de los principales dirigentes provinciales que se mostraron en contra de la Ley Bases.Con ellos, el jefe de Gabinete firmó el traspaso y cooperación en materia de obras públicas, de infraestructura educativa y de vivienda, como ya hizo con sus pares de Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta, Tucumán, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, San Luis y San Juan.Los acuerdos estipulan obras hídricas, sanitarias, viales, de saneamiento, de infraestructura urbana, de vivienda y educativa. A su vez, Nación asumió el compromiso de ejecutar otro conjunto de obras estratégicas con alto grado de avance.Estuvieron presentes en ambas firmas el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el secretario de Provincias y Municipios, Javier Milano; el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine; el secretario de Educación, Carlos Torrendell; y el titular del ENOHSA, Bartolomé Heredia. En tanto, el secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, Rodrigo Aybar, participó del encuentro con el gobernador de Santiago del Estero.“No voy a ir, por el momento”, sostuvo Quintela al salir de la reunión con Francos, ante la consulta de si va a asistir al Pacto de Mayo.Al respecto, el gobernador riojano remarcó que “a un acuerdo siempre se llega resignando ambas partes, digamos, sus propios intereses, sus posiciones, para llegar a un punto de coincidencia”, lo cual consideró que “no se cumplió” en este caso.“Me preocupa de sobremanera la situación económica actual, por eso que es importante que el Presidente se deje ayudar, se deje acompañar por quienes tienen mucha experiencia, cosa que él y parte de su Gabinete no la tienen todavía, como para que podamos acercarle propuestas que beneficien al conjunto de las 23 provincias, que es beneficiar a la República Argentina. Si las 23 provincias andan más o menos bien, anda bien la República Argentina en general”, agregó.Sobre la Ley Bases, Quintela opinó que son medidas “nocivas que no benefician en nada al pueblo argentino” y que “han dejado cesante cerca de 3000 personas estas últimas 24 horas”, por lo que el peronista remarcó que no modificó su “posición política”.