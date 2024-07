AGMER se “opone” al aumento del 3% en aportes a la Caja de Jubilaciones

El secretario gremial de AGMER, Guillermo Sampedri, manifestó su rechazo al aumento deldurante una entrevista con el programa, transmitido por. "Nosotros tenemos un excelente diálogo con el presidente de la caja, y siempre nos dijo las cosas de frente, como lo hacemos nosotros, los trabajadores. En este sentido,en un escenario donde hemos perdido salarios muy importantes en estos seis meses del año", expresó.El sindicalista se refirió también al impacto de la paritaria en relación con la inflación: "En el semestre que se acaba de cumplir, no se conoce el dato de inflación del mes de junio, y nosotros vamos a quedar 20 puntos atrás. Pero si esto no fuera poco, en el mes de febrero cobramos por última vez FONID porquereal y concreta de $27.800 para los compañeros que cobran un FONID simple, es decir, que tienen un cargo o el equivalente a 15 horas, y $57.400 para los compañeros que tienen dos cargos o 30 horas".Asimismo, destacó las consecuencias del aumento del 3%: "Tenemos que ser conscientes de lo que significa un aumento del 3%. Esto implica que,. Entonces, empezas a sumar, en un proceso altamente inflacionario y frente a la pérdida de poder adquisitivo, hemos perdido alrededor de $100.000. Por lo tanto, no avalamos este aumento del 3%".En esta línea, el secretario gremial reconoció la problemática de la Caja de Jubilaciones, pero enfatizó que la solución no debe ser a costa de los trabajadores: "Nosotros reconocemos que hay un problema en la caja. Entendemos que hay que buscarle una salida y resolver el tema porque hay que garantizar las jubilaciones, y me parece bien que el presidente lo señale. No hay sistema previsional solidario en el mundo que no sea deficitario, esto es así yPara nosotros es gravísimo que un trabajador de la educación cobre hoy el 42% de la canasta básica, que es $340.000. Esto es muy preocupante y es parte del desafío en el que tenemos que trabajar para resolver".Ante la posibilidad de un conflicto al reinicio del ciclo lectivo, explicó: "Esta paritaria que firmamos para el primer semestre tiene una cláusula de revisión que establece que, conocida la inflación de junio, en los cinco días hábiles siguientes, tenemos que reunirnos o el gobierno nos tiene que convocar a discutir salarios. Nosotros vamos a plantear ahí que queremos recuperar los puntos que perdimos frente a la inflación de este semestre, que son alrededor de 20 puntos".Por consiguiente, el secretario gremial subrayó la importancia de que los salarios de los trabajadores de la educación superen la inflación: "Entendemos que los salarios de los trabajadores de la educación deben empezar a ganarle a la inflación, esto es fundamental. Desde el gobierno de esta gestión se nos dijo que era importante que pasara el Pacto de Mayo, la Ley Bases y que cuando estuvieran dadas las condiciones los salarios efectivamente iban a ganar.“Desde noviembre del año pasado hasta junio de este año,, concluyó Sampedri.