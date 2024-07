Ignacio Torres judicializará Impuesto a las Ganancias: "Ha sido un error"

Ganancias: cuáles son las críticas de Torres a la ley votada

Luego de la sanción en la Cámara de Diputados de la Nación de la Ley Bases y del paquete fiscal, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, explicó que judicializará el punto del Impuesto a las Ganancias."Ha sido un error por parte del Gobierno no haber contemplado las asimetría", argumentó sobre los costos de vida en la Patagonia.Según el referente de Juntos por el Cambio, "la Ley Bases fue una discusión coyuntural", pero ahora "hay que discutir en serio, diciendo la verdad, identificando los cuyos de botella que atentan contra el desarrollo de la Argentina y trabajando desde todos los sectores: gremial, empresarial y todos los estados".Por eso, investiga junto a su vice Gustavo Menna, abogado constitucionalista, "si se puede crear un impuesto con la ratificación de una sola cámara sin que el Senado lo haya abalado"."Lamentablemente el avance inconsulto con respecto a retrotraer el Impuesto a las Ganancias ha sido un error", criticó al tiempo que denunció que "hay muchas cosas que se modificaron en el Senado y no se contemplaron después".En la misma línea, reconoció: "Sí, va a terminar judicializado, no solo por lo que planteo sino por distintos afectados que terminan en una relación de competencia y facultad para realizar planteos en la justicia. Hablo de sindicatos, trabajadores del petróleo, la pesca que se pueden ver afectados"."Me preocupa el caso de los médicos, son asimetrías que tienen que ver con un costo de vida mayor. Si bien es cierto que los salarios son mayores no llegan a cubrir ese costo de vida. Puede tener consecuencias graves como que médicos se vayan de las provincias. Es una situación compleja que hay que encontrarle alguna compensación por alguna vía para aminorar el impacto de los trabajadores", desarrolló al respecto en declaraciones radiales.En un nuevo cuestionamiento al Gobierno, Torres planteó que hay temas que todavía no están en agenda y que los libertarios repiten el mismo error de las últimas administraciones con la creación de tributos."En los últimos 30 años, cada vez que había crisis económica siempre se hizo lo mismo: se creó un nuevo impuesto supuestamente momentáneo, quedó eternamente creando una matriz fiscal regresiva, distorsiva e injusta profundamente centralista que asfixia a la producción y al trabajo", cuestionó.Por último, remarcó: "Lograr una meta fiscal aumentando impuesto y no cumpliendo con algunas obligaciones es pan para hoy y hambre para mañana".