Caputo y Bausili presentaron la segunda etapa del plan económico del gobierno

Video: Conferencia de prensa del equipo económico del Gobierno Nacional

Horas después de la sanción en el Congreso de la ley Bases y del paquete fiscal, el gobierno de Javier Milei pondrá en marcha una segunda etapa de sus políticas económicas, con más reformas y un cambio de régimen monetario, según adelantó esta mañana el Presidente.



Esta tarde, en el Microcine del Palacio de Hacienda, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el Presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, brindaron una conferencia de prensa para ampliar las nuevas medidas que se articularán desde Hacienda.



"Ya estamos en la segunda etapa del plan de estabilización, que consiste en ir a cerrar la segunda canilla de emisión monetaria, los intereses que el BCRA paga", dijo el ministro Caputo.



“La salida del cepo es una tercera etapa, que va a ser una etapa de crecimiento. No nos hemos fijado una fecha, sino parámetros de orden macroeconómico. No queremos sobresaltos en la gente, como una potencial suba del dólar, que genera más inflación, desempleo y todas cosas que los argentinos ya han visto durante mucho tiempo”, agregó.



Indicó que “buscamos que la gente entienda la robustez del programa y que esto nos va a permitir profundizar el proceso de desinflación y de esa manera darnos el tiempo para salir de las restricciones cambiarias cuando las condiciones están dadas".



El lunes serán convocados los bancos para comenzar la implementación de la segunda etapa del plan que se va a fijar en las siguientes dos semanas. "Vamos a reintegrarle autonomía al Banco Central en el manejo de las tasas de interés, al pasar su deuda al Tesoro. Ya convocamos a los bancos para el lunes", señaló Bausili.



Asimismo, los funcionarios confirmaron que continuará el crawling peg del 2% mensual para la actualización del dólar oficial y el dólar blend 80/20 para los exportadores, que les permite liquidar un 20% de sus divisas al “contado con liquidación”.



Bausili explicó que el eje de esta segunda parte del plan consiste en “sincerar” los pasivos remunerados del BCRA, ya que los mismos tienen origen en el déficit fiscal, por lo que corresponden al Tesoro: “En los años anteriores cuando no había acceso al financiamiento, se elegía la emisión monetaria, pero la emisión era más de lo que la sociedad demandaba. Entonces, cada vez que ese déficit era mayor a la demanda, el BCRA tenía que reabsorber esos pesos colocando pasivos que pagaban un interés para hacerlos atractivos. De esa manera se llegó a ese desbalance”.



Para realizar ese traspaso de los pasivos, explicó Bausili, “va a haber un mecanismo de esterilización, similar al que hay hoy con los pases del BCRA, pero van a estar centrados en una Letra de Regulación Monetaria, que es donde los bancos van a colocar sus excesos de liquidez. Va a administrarla el BCRA, pero constituida en el balance del Tesoro”.



Sobre la negociación de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional y el pedido de fondos frescos para salir del cepo, Caputo señaló que “recién se está empezando a hablar” y que la Argentina no hizo ningún pedido de un monto concreto al organismo.



Con respecto a la llegada de Federico Sturzenegger al gabinete nacional, Caputo rechazó que eso genere algún conflicto: “Es lo opuesto de lo que se dice. Hace un trabajo fenomenal en una parte en la que nosotros dentro del equipo económico no hacemos. Y es tanto o más importante que la que hacemos nosotros porque la Argentina es una maraña de trabas y nosotros estamos mirando el largo plazo. Y una parte fundamental del largo plazo es desmarañar esto. Lejos de preocuparme por la venida de Federico, la celebro. Somos totalmente compatibles. Hace algo que es fundamental para el país y lo hace mejor que nadie”.