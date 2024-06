Agmer volvió a manifestar su rechazo por la reforma del aporte previsional

Este lunes el Gobierno provincial publicó en el Boletín Oficial el Decreto que aumenta los aportes patronales y las contribuciones personales de los trabajadores de la administración pública de Entre Ríos y, de este modo, puso en marcha la reforma previsional que había anunciado el último día de mayo con el fin de reducir el déficit sistemático dela Caja de Jubilaciones. reiteró su rechazo y repudio a la reforma calificándola como “la consumación de un nuevo golpe al bolsillo de las/os trabajadoras/es entrerrianas y entrerrianos”.Desde Agmer sostienen que la postura de desacuerdo no se trata solo del incremento del 3 %. “Es ese número más la reducción salarial por la quita del Incentivo y la eliminación del FONID, así como también la disparada inflacionaria, el alza de las tarifas de la luz, gas, el aumento de los precios de los productos”. Y destacaron: “Frigerio al apoyar e instar a los legisladores entrerrianos a votar la Ley Bases demuestra su convicción de profundizar el recorte sobre las provincias y la crisis económica se verá agravada”Es por ello que, desde el 31 de mayo cuando emitieron el primer comunicado de rechazo junto con otras organizaciones gremiales docentes y estatales, se declaró en estado de alerta permanente en defensa de la Caja. En ese entonces indicaron que el anuncio significaba “un ajuste más a los diezmados salarios de las y los trabajadores en un contexto de profunda crisis económica generada por el gobierno neoliberal de Milei”.Por otra parte, la Comisión destacó que no solo se trata de una decisión de autoridades sino también de los docentes agremiados. “En los últimos dos Congresos Extraordinarios de nuestra entidad la mayoritaria de la docencia expresó su rechazo mandatándonos a implementar las medidas que se consideren pertinentes tendientes a revertir la decisión del ejecutivo provincial”.Cabe mencionar que el pasado martes, las organizaciones que integran el Frente Gremial Docente (AGMER, AMET, UDA, SADOP ) junto con la Asociación de Trabajadores del Estado se reunieron para coordinar acciones en conjunto y realizarán una conferencia de prensa el próximo martes a las 10 en la sede de Agmer para anunciar las medidas a llevar adelante.“Si el Gobierno no deroga el Decreto Nº 1576/24, vamos directamente a la profundización del conflicto”, anticipó el gremio docente que indicó que existen otras formas de financiamiento de la Caja y llamo al diálogo para la presentación de otros proyectos. Y agregó para culminar el comunicado: “es falso que deba ser aumentando impuestos a otros laburantes, son mentiras que pretenden instalarse desde el poder para dividirnos”.