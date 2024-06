Blanca Osuna: "La legislación es un mamarracho legal y perjudica a trabajadores"

La diputada Nacional por Unión por la Patria, Blanca Osuna, manifestó su preocupación durante el debate de la Ley de Bases y el Paquete Fiscal en el Congreso. Osuna declaró a: “Estamos con mucha preocupación y siguiendo esta sesión que va a ser extensa, pero sobre todas las cosas, lo más pesado va a ser el resultado.En el caso de los empleados públicos a una legislación que los va a condicionar en sus derechos”.Asimismo, añadió: “La restitución de ganancias hay que verla de la mano de la desaparición de un impuesto que va a los sectores más ricos y que van a dejar de pagarlo;En esta línea, la diputada lamentó que “esta sesión culmine con esta legislación, de todas maneras,a la no obra pública, y advertencias como la que hace unos días expuso el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, señalando que están transitando una etapa muy grave y eso también afecta a los empresarios, y si lo vemos en integridad, son miles de trabajadores que han quedado sin trabajo.Por otro lado, la diputada, mencionó: “El bloque tiene una firme y clara postura que ha sido expuesta por los legisladores que hicieron uso de la palabra, en línea con lo que nosotros entendemosOsuna también destacó: “Hay un beneficio especial al blanqueo, sin condiciones básicas que pone en riesgo el origen de los fondos a blanquear, entendiendo blanqueo como la legalización de recursos propios que una persona hace frente al Estado, entonces, al no tener condiciones y claridad respecto al origen, ha sido advertida la Argentina de que se corre el riesgo de que haya capitales provenientes del narcotráfico. Esto no es una ocurrencia, forma parte de un historial en América Latina”.y esto es lo que, en definitiva, a nosotros nos preocupa y nos lleva a tener una firme posición”, agregó.Para finalizar, mencionó que “uno piensa en las pequeñas empresas y negocios, lo que caracteriza a la producción entrerriana que va a quedar en el camino, de modo que muy preocupada a que los condicionantes que podamos ponerle a la ejecución de estas normas contribuyan de ninguna manera a que este gobierno no continúe como se plantea como argumento; nosotros somos oposición y tenemos que representar y defender a quienes nos han votado y además deen una Argentina donde en estas mismas circunstancias hay un decreto del presidente Milei que quiere dejar sin efecto la existencia de la Comisión Nacional de Identidad de Personas que ha contribuido a la identificación de nietos de víctimas de la dictadura cívico-militar, de modo que, a nosotros nos interesa en este marco, saldar de alguna manera tanto deterioro de la función del Estado en el marco de una ley que le da atribuciones especiales a quienes se ponen como objetivo la destrucción del Estado, eso significa menos derechos y más pobreza”.