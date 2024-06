Diputados avanza hacia la sanción definitiva de la Ley Bases y paquete fiscal

Política Diputados aceptó las renuncias a sus bancas de Bregman y Del Plá

Tras pasar por Diputados y recibir cambios en el Senado, la Cámara baja intenta darle sanción definitiva este jueves, en medio de una fuerte expectativa de parte de la Casa Rosada.La sesión comenzó pasada las 12 horas y las negociaciones previas dejan entrever que el Gobierno tendrá su primera victoria legislativa desde su asunción hace ya más de seis meses.“Milei denunció un intento de golpe de Estado y además afirmó tener conocimiento de que en Argentina operan grupos terroristas. No estamos hablando de un candidato a la presidencia, de un panelista de la TV, de un economista outsider sino de un presidente de la República que le dice a los argentinos que han tratado de hacer un golpe. Y acto seguido se va de vacaciones a Europa”, cuestionó al formular una cuestión de privilegio contra el jefe de Estado.Para Santoro, la dirigencia política se está “acostumbrando que el presidente pueda decir cualquier cosa”, e instó a tomar “consciencia de la gravedad institucional” que tienen las aseveraciones de Milei sobre un presunto “golpe de Estado”.Si fuera así, “el presidente podría por ejemplo decretar un estado de sitio”, afirmó.En este sentido, llamó a “empezar a reclamarle más mesura y racionalidad” a Milei, dado que “en Occidente las palabras de los presidentes son importantes”.“Entiendo que estemos acostumbrados a banalizar todo, pero no me voy a resignar a eso. Tienen que ser consciente de la gravedad institucional”, indicó.A Milei le aconsejó moderarse y frenar las agresiones al Congreso y a la política porque “cuando los mercados le den la espalda, va a tener que venir a buscar apoyo acá en este cámara”.“Es un presidente estructuralmente débil. No puede darse el lujo de pelearse con la política porque en algún momento las cosas pueden ponerse difíciles”, señaló.Si bien reconoció que “las excentricidades” de Milei lo convierten en una figura atractiva a nivel internacional, aclaró que “no es lo mismo ser popular que ser prestigioso”.“Prestigiosos son el presidente Lula (Da Silva) o (Luis) Lacalle Pou”, opinó Santoro, quien cerró: “Le pido al presidente que mida a sus palabras y a este cuerpo que deje de tomarse en joda” lo que dice."Esta cuestión de privilegio es contra Milei y Villarruel, porque no se pronunciaron sobre lo que fue el intento golpista en Bolivia. Es grave, las noticias recorrieron el mundo”, lamentó el diputado jujeño.“En estas situaciones de golpes de Estado se repiten tres aspectos: un pueblo pobre, recursos estratégicos importantes y también grandes negocios. Son los intereses imperialistas con sus ojos puestos sobre Bolivia, pero también sobre el norte de Argentina y norte de Chile”, indicó."Recordemos los dichos de la generala (del Comando Sur estadounidense, Laura) Richardson sobre el triángulo del litio, esos son los verdaderos intereses que juegan en los golpes en Sudamérica y en estos golpes”, culminó.“Venimos nosotros a decirle ‘no’ a esta ley que ustedes vienen a traer y pido perdón a los patriotas de mayo porque tiene la osadía de llamarla a un ‘Pacto de Mayo’. ¿Saben cómo debiera llamarse? ‘Pacto de cipayos’ porque no le cabe otro nombre a los que están por votar”, disparó.En tanto, el legislador peronista cargó contra Milei por “las vacaciones” que se toma en el exterior, y apuntó contra el titular de la comisión de Relaciones Exteriores, Fernando Iglesias, por defender esa agenda “turística” del presidente."Hace unos minutos escuché al presidente de la comisión de Relaciones Exteriores. Al principio pensé que era (el vocero presidencial, Manuel) Adorni informando la agenda del presidente. No nos explicó en absolutamente nada en qué favorece (a los argentinos) estas vacaciones que lleva el presidente", arrancó el chaqueño en una cuestión de privilegio contra Milei que pronunció al inicio de la sesión.“No me sorprende porque Iglesias es el que aplaudía las vacaciones de (Mauricio) Macri y ahora está contento con que Milei siga con ese raid de vacaciones”, siguió.En ese sentido, propuso “crear la comisión de Guía Turístico y en lugar" de que Iglesias sea "presidente de la comisión de Relaciones Exteriores lo designemos presidente de la comisión de Guía Turístico del presidente Milei”.En otro tramo de su discurso, Leiva embistió contra los senadores nacionales que entregaron su voto a cambio de supuestos favores personales.“Hubo un tiempo que se llamó ley Banelco que generó toda una crisis institucional. Voto Yacyretá por la traición de Camau Espínola en el Senado. O voto Salto Grande por la traición de (Edgardo) Kueider a los ciudadanos de Entre Ríos. O voto Unesco por la senadora (Lucila Crexell) que canjeó su voto para huir a un exilio Dorado en la UNESCO”, fustigó.“O a lo mejor también les cabe esta denominación de voto colaboracionista que indudablemente tendrán a partir de hoy cuando se apruebe este verdadero engendro que estamos debatiendo y que durante estos meses ha tenido la complicidad de lo mal llamados dialoguistas”, lanzó el ex combatiente de Malvinas.Para Leiva, los diputados de la oposición dialoguista “hacen grandes discursos y a la hora de la verdad terminan acompañando todas estas barbaridades que no tienen una sola coma que favorezca las mayorías del pueblo argentino”.El referente macrista encendió la mecha de la polémica a través de un potente tuit en el que criticó los carteles, que no solamente fueron colocados por los diputados de Unión por la Patria sino también por legisladores de otros bloques opositores.“Me cuesta pensar algo más miserable que la utilización del dolor y la conmoción que sentimos por Loan que hace el kirchnerismo. Las fotos en las bancas hablan del oportunismo y no de su preocupación por la búsqueda de justicia”, escribió Lombardi en la red social X, en medio de la sesión.Minutos antes de que comenzara el debate concreto de la Ley Bases, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, tomó la palabra para rebatir al diputado del PRO, y aclararle que la iniciativa de colgar los carteles por Loan se decidió “con toda la buena leche y con el deseo sincero de que pueda ser encontrado”.“Nada más alejado de la realidad. No queremos que ese tema sea una cuestión de utilización política. Lo vinimos a hacer con toda la buena leche y con el deseo sincero de que pueda ser encontrado y que podamos tener nuevamente a Loan entre nosotros”, explicó el santafesino.“Y agradecemos a los diputados de otros bloques políticos que entendieron la buena leche y pusieren el cartel. A los que no lo colgaron y quieren ayudar, viene muy bien porque favorece a la búsqueda”, completó Martínez.Habiendo sido aludido, Lombardi pidió la palabra y reafirmó sus acusaciones contra el kirchnerismo por supuesta “mezquindad y aprovechamiento político”.“Estas cosas requieren grandeza. El bloque kirchnerista no ha demostrado grandeza. Todos hubiéramos estado de acuerdo (con poner el cartel), lo habríamos puesto, pero mientras tanto podrían guardarse los cartelitos. Así que es una cuestión de mezquindad y aprovechamiento político. No trate de disimularlo”, remató el diputado del bloque amarillo dirigiéndose al jefe del bloque de UP.El puntapié inicial lo dio el diputado de La Libertad Avanza Santiago Santurio, quien recordó el proceso de seis meses de discusión que tuvo la mega iniciativa del Gobierno y destacó que “pocas veces se ha tenido en el Congreso un debate tan largo, profundo, con tanta participación”.“Es necesario tener los instrumentos, los medios para tener seguridad jurídica, para que el rumbo sea sostenido en el tiempo”, afirmó el libertario.En tanto, Santurio resaltó que “durante seis meses sin ninguna ley, los índices macroeconómicos han mostrado que el camino que se tomó es el correcto, con un aumento de reservas, una baja de la inflación y reducción del riesgo país”.Para el presidente de la comisión de Legislación General, la sanción de la ley hará que "no solo se confirme el rumbo, sino que nos permita ir más rápido”.“El Estado no puede gastar más de lo tiene”, expresó el oficialista, que remarcó que “el superávit es la piedra angular que nosotros sostenemos para la salida de la Argentina".“Es necesaria y conveniente esta ley”, sostuvo Santurio, y concluyó: "Lo que hay hoy es un gran acuerdo de distintos sectores políticos confirmando el rumbo que votó el pueblo argentino. Esperamos que hoy esta ley sea el comienzo de un cambio, avalado por el Congreso, y que de una vez por todas Argentina sea un país próspero que defienda la vida, la libertad y la propiedad privada de todos los argentinos”.Al exponer en la sesión especial en la que se está tratando la mega iniciativa del Gobierno, el presidente de la comisión de Presupuesto sostuvo que “es imperioso” avanzar con la aprobación definitiva de la norma para “crear las condiciones de un país próspero” y “para salir del pozo en que nos hundió el kirchnerismo”.“Es imperioso que sepan que se puede hacer lo que vamos a hacer y que tenemos que hacerlo para crear las condiciones de un país próspero, para salir del pozo en el que nos hundió el kirchnerismo y para avanzar, de una vez y para siempre, con la Argentina que todos deseamos”, expresó el economista liberal.Según dijo la mendocina, "con la ley bases y los proyectos fiscales se le está otorgando al gobierno una herramienta esencial para dar celeridad y sustentabilidad a los cambios económicos impulsados por Javier Milei"."Esto representa un primer paso dentro de un conjunto amplio de futuras medidas que tienen como horizonte desterrar un modelo populista e intervencionista y sustituirlo por un modelo liberal y capitalista que apunta a reducir el Estado al cumplimiento de sus roles esenciales, fortalecer el mercado e insertar Argentina al mundo", resumió.En esta línea, Llanos precisó que las reformas contenidas en la Ley Bases y en el paquete fiscal en su conjunto “apuntan a reestructurar y achicar el Estado, estimular la inversión privada y equilibrar las cuentas públicas”.Al exponer en el recinto, la neuquina defendió también el paquete fiscal y los capítulos vinculados a la reposición del impuesto a las Ganancias y la rebaja de Bienes Personales, que fueron rechazados en el Senado.Al hacer referencia a una posible judicialización de esos capítulos, Márquez subrayó que “esta ley tiene sustento, legitimidad, legalidad y tiene beneficios para los argentinos”."Quizás a algunos les gustan los resultados, quizás para otros no les sea de su agrado. Este bloque lo ha dado todo, otros bloques dialoguista nos acompañaron - no a nosotros sino a las ideas- con otros bloques costó más, pero hemos hablado. Hoy ratificamos que la victoria no procede del número de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo”, coronó.“Lo que no pudieron en las urnas y la casa de las leyes pretenden conseguirlo en los estrados judiciales. ¿Pero saben qué? Van a correr la misma suerte que corrieron hasta ahora”, advirtió."Porque esta decisión legal y legítima de los representantes del pueblo argentino está absolutamente protegida por nuestra Constitución Nacional. Señores integrantes del club del helicóptero fracasaron otra vez porque hoy habrá ley”, finalizó.