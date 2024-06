Jubilaciones, Ley Bases y paquete fiscal: las precisiones de Frigerio

Paraná Celebran el cruce del vehículo número 145 millones por el Túnel Subfluvial

En el marco del cruce del vehículo número 145 millones por el Túnel Subfluvial por las celebraciones en torno al Día de la “Integración Regional”, El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en declaraciones ahizo referencia al tratamiento de la Ley Bases y la importancia de “dotar de herramientas e instrumentos que den gobernabilidad” al Gobierno Nacional.Durante el acto, también estuvieron presentes los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, Martín Llaryora, y Maximiliano Pullaro, respectivamente.En esta misma línea Frigerio, precisó que “decidimos apoyar el pedido del Gobierno Nacional para contar con instrumentos para sacar adelante el país luego de la herencia difícil que les ha tocado en suerte”. Y sostuvo que “nosotros también recibimos una herencia difícil en la provincia y por eso decidimos acompañar. A partir de hoy, si el paquete fiscal se concreta, debe empezar otro capítulo. Algo mejor para los argentinos. Si al Presidente le va bien, lo mismo ocurrirá con todos los argentinos”.Por otro lado, Frigerio puso de relevancia la importancia sobre mantener la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos: “Los tres gobernadores compartimos en que defendemos las Cajas Provinciales, pero para eso hay que trabajar, no podemos patear la pelota para adelante. Quiero defender la Caja, el 82% móvil y no quiero ser como muchos otros que miraron para otro lado mientras crecía el déficit y la cantidad de jubilados en relación a los aportantes”.“Con Córdoba y Santa Fe coindicemos en la importancia de resolver problemas, no estamos aca para mantener el statu quo”, cerró.A su turno, Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, señaló que “hay muchas cosas por hacer con mucha fuerza desde el interior productivo. Reclamar lo que nos corresponde. La deuda que tiene ANSES con nosotros tiene dos componentes. Uno es el componente histórico, que no se han liquidado muchas provincias; otro es el componente permanente, que nos tendrían que transferir y no lo están haciendo. Eso hace que se abulte el déficit de las cajas, como la de Santa Fe. Entre Ríos tiene una situación particular y Córdoba tuvo el coraje de discutir estos temas que son complejos, durante los últimos años, tiene un ordenamiento normativo diferente”.“Es un reclamo permanente en entender que quienes vamos a sacar a la República Argentina adelante somos las provincias que generamos empleo, recursos, el campo, la industria, el comercio y la educación asociada al crecimiento que necesitamos en cada una de las regiones. A ese debate lo estamos dando los tres juntos y de la misma manera. Cuando el gobierno nacional, de manera equivocada, entendió que tenía que subir las retenciones, fuimos las tres provincias las que dijimos que a eso no lo íbamos a acompañar. No lo hicimos porque entendimos que era un error, sino porque va a tener un impacto negativo en Argentina. Hoy estaríamos lamentando muchas personas que estarían fuera del mercado laboral”, dijo.Indicó que “vamos a reclamar las obras de infraestructura, las obras energéticas, mayor conectividad para trabajar, para poder producir, para poder generar crecimiento. Argentina va a salir desde ese lugar, estamos convencidos los tres de que queremos generar trabajo y crecimiento”.“Entiendo que hay un gobierno nacional que es receptivo en muchas cosas, que cuando los planteos se hacen con mucha firmeza y responsabilidad nos escuchan. Hay muchas cosas que han sido modificadas. Nosotros hicimos planteos sobre lo que era la base del Impuesto a las Ganancias, el proyecto inicial otros montos y se corrigieron. Se corrigió la trampa que nos había puesto el massismo, y a esto también lo tenemos que decir. Si no se actualiza el Salario Mínimo, Vital y Móvil, los trabajadores iban a pagar alícuotas muy altas y sobre más baja base. Queremos que la Argentina salga adelante”, agregó.Por su parte, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expresó que “la Región Centro debe reclamar por lo que nos corresponde, eso estamos haciendo. Estamos dando instrumentos de gobernabilidad. Creemos que, si a Argentina le va bien, es la única manera de que nos vaya bien a todos”.