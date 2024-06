Diputados dará sanción definitiva a la Ley Bases: ajustada votación en Ganancias

La ley Bases tendrá su último capítulo tras un extenso paso por el Congreso y recibirá la sanción definitiva en la Cámara de Diputados, que deberá votar si acepta los cambios introducidos por el Senado o si insiste para volver al texto original.Lo mismo sucederá con el paquete fiscal, luego de que ayer ambos proyectos fueran refrendados con dictamen de mayoría en comisión.La sesión en Diputados comenzará al mediodía y, con un total de 40 oradores anotados.por las dudas que existen en el bloque radical y el rechazo de los legisladores que pertenecen a las provincias patagónicas.A última hora de este miércoles el jefe de Gabinete. Guillermo Francos, recibió a una delegación de diputados de la UCR, encabezados por Rodrigo de Loredo, Karina Banfi y Soledad Carrizo. Fue una negociación para asegurar los votos por Ganancias.Previo a la sesión especial,, luego de que la Casa Rosada se resignara a aceptar la versión aprobada por el Senado, dando luz verde a las modificaciones en la delegación de facultades como en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), pero fundamentalmente tras renunciar a la posibilidad de incorporar a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina al paquete de empresas sujetas a privatización.En la primera ronda de Diputados, en la sesión de abril, la norma enviada por el Ejecutivo había cosechado 142 votos positivos gracias al apoyo de la Libertad Avanza sus aliados del PRO, el acompañamiento parcial de la UCR y de Hacemos Coalición Federal sumado el respaldo de Innovación Federal y otros bloques provinciales. Mientras que rechazaron la propuesta los diputados Unión por la Patria, la izquierda, los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón junto a la cordobesa Natalia De la Sota.Estas tendencias se especula que se mantendrán aunque ahora el Gobierno sumará el apoyo de los cuatro radicales que responden a Facundo Manes, que en la votación anterior se abstuvieron, mientras que esperan el acompañamiento de Mónica Frade, de la Coalición Cívica, quien también optó por la abstención. El número de 147 puede incrementarse si se suma el apoyo de alguno de los diputados de Unión por la Patria, como los representantes por Catamarca que quedaron bajo un signo de interrogación luego del coqueteo del gobernador Raúl Jalil con Javier Milei.A horas de la sesión decisiva, el oficialismo manejaba una amplia mayoría para la aprobación del paquete fiscal con un caudal de votos por encima de 140 escaños, que es lo que obtuvo en el debate de fines de abril, aunque transmitieron su preocupación por el artículo de reversión del Impuesto a las Ganancias, más que nada por las diferencias que se mantenían en el bloque radical que comanda Rodrigo De Loredo.En el caso de Ganancias, la propuesta del oficialismo fue aprobada en abril con 132 votos a favor y 113 en contra. Eel oficialismo contó con el apoyo del PRO, la UCR, Hacemos, Innovación, Coalición Cívica y otros bloques aliados. Para esta nueva votación, el Gobierno tiene asegurado un piso de 129 votos, con los mismos apoyos.Además, hay que tener en cuenta que en la primera media sanción votó en contra Ana Clara Romero (Chubut), quien se presume que repetirá en esta definición. Mientras que sí está confirmado el apoyo de Alvaro González (PRO) que estuvo ausente en la primera votación.Entre las dudas también se anotan los radicales Pablo Cervi (Neuquén) y Roxana Reyes (Santa Cruz), quienes dieron su voto positivo en la primera versión. Y a ellos se agregan los bonaerenses Karina Banfi y Fabio Quetglas. Vale recordar que la UCR aportó 26 votos de sus 34 diputados en la media sanción original porque hubo 8 diputados de Evolución y aquellos que responden a Facundo Manes que votaron en contra y que volverán a ratificar su rechazo, publica el diarioEn Hacemos, el bloque que comanda Miguel Angel Pichetto, también se anticipan los votos en contra de los socialistas Fein y Paulón, Jorge Ávila (Chubut) y Natalia De la Sota (Córdoba). Mientras que en la Coalición Cívica hay quienes descartan los acompañamientos de Mónica Frade, que estuvo ausente en abril, y Paula Oliveto, que se abstuvo en la votación en particular del Impuesto a las Ganancias.Desde el peronismo volvieron a alertar este miércoles que insistir con Ganancias en Diputados tras el rechazo que hizo el Senado podría abrir las puertas a la judicialización.Carlos Cisneros, diputado peronista por Tucumán y dirigente de La Bancaria, dijo: "Se debe respetar el voto del Senado. Lamentablemente si se vota a favor de Ganancias se van a perjudicar a 1.000.000 de trabajadores". Y completo: "Nosotros no vamos a impedir si un bancario quiere ir a la Justicia porque interpreta que la ley es inconstitucional".El kirchnerismo ratificará su rechazo y se espera que esta vez esté presente el santafesino Roberto Mirabella como así también el jujeño Guillermo Snopek, quienes faltaron en la sesión de abril. Aunque la gran incógnita sigue siendo qué posición tomarán los catamarqueños ya que en la primera sesión se abstuvieron tres mientras que Sebastián Noblega dio su apoyo a la propuesta del Gobierno.En el oficialismo hay confianza que-un piso de 140 votos- como también el resto de las medias paliativas mientras que es prácticamente imposible que se revierta el artículo 111, vinculado con los gastos tributarios, que fue fue incluido por pedido de la Coalición Cívica y que en el Senado fue rechazado con los dos tercios.realizadas por el Senado, sin posibilidad de incluir a Aerolíneas, Correo y medios públicos en el capítulo de empresas a privatizar. Como es habitual habrá un miembro informante del oficialismo, luego oradores por bloque, individuales y los cierres antes de la votación.En el caso del paquete fiscal, se resolvió arrancar con el tratamiento de la restitución del artículo 111, que tiene que ver con los gastos tributarios, que son los ingresos que el Estado deja de percibir otorgando beneficios impositivos. Para recuperar esta medida, el oficialismo necesita de los dos tercios, ya que en el Senado fue aprobado por mayoría especial.Luego se pasará a debatir la reversión del Impuesto a las Ganancias, y acto seguido será el turno de Bienes Personales. Ambas propuesta fueron rechazadas por el Senado, pero como no se alcanzaron los dos tercios podrán ser aprobadas con mayoría simple. El último artículo tiene que ver con el resto del paquete fiscal, que incluye el blanqueo de capitales, que en la Cámara alta fue aprobado por unanimidad.