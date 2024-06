Ley Bases: “Con alguna cosa no quedaremos muy conformes”, dijo Francos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostró “satisfecho” con la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso, aunque admitió que la Ley Bases, que se espera que se trate el próximo jueves en la Cámara de Diputados, saldrá con modificaciones que fijen los bloques.“Los bloques están trabajando en apoyar la ley, seguramente va a haber alguna cosa con la que nosotros no nos quedemos muy conformes, hubiéramos querido más, pero probablemente el Congreso fije algún límite que todavía no tenemos muy en claro cómo va a ser. Hay algunas discusiones pendientes”, reveló el funcionario en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).Respecto al vínculo con la oposición dialoguista, Francos planteó: “Hemos tenido un diálogo fructífero, serio, en el que hemos podido acordar en algunas posiciones y disentir en otras. Uno no puede pensar que tiene la razón en todo porque hay algunos que tienen la razón en otras. La política es la gestión de las diferencias”.“Esto no pasaba en el gobierno del presidente Fernández o el de la presidenta Kirchner. A nosotros nos tocó no poder imponer números, pero nos permitió haber hecho una experiencia. Estoy satisfecho en lo que hemos hecho como Gobierno en nuestra relación con el Parlamento”, agregó al respecto.“No pueden entender que la mayoría del pueblo estaba en contra de una política que ha hecho mucho daño”, puntualizó.Por último, insistió en la necesidad de sancionar la Ley Bases al revelar que el articulado correspondiente a la desregulación energética y minera son claves al tiempo que destacó el RIGI al que calificó como “un régimen de incentivo para grandes inversores”.“La Argentina es un país con importantes recursos naturales y humanos, pero no es un país confiable. Alguien que viene a invertir demanda seguridad jurídica. El RIGI protege esas inversiones con una serie de normales que no puedan violarse y les da algunas ventajas tributarias”, concluyó.