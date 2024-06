Gremios universitarios marchan durante tres días seguidos por mayor presupuesto

Mientras en el Congreso de la Nación la oposición busca sancionar un proyecto para aumentar el financiamiento de las universidades públicas, los gremios docentes y no docentes del sector volverán a manifestarse en las calles. Será una movilización de 72 horas, que apunta a visibilizar el reclamo por “salarios dignos” y una mayor partida presupuestaria.En este sentido, organizaciones gremiales movilizarán este el martes, miércoles y jueves. Preparan una protesta frente a la sede de la Secretaría de Educación. Aseguran que el 60% de los trabajadores de las casas de altos estudios están “por debajo de la línea de la pobreza”.El Frente Sindical de Universidades Nacionales exige la reapertura de paritarias y un aumento salarial. “La situación universitaria no se resuelve solo incrementando los gastos de funcionamiento (el 10 % del presupuesto total) porque falta la recuperación del salario de docentes y no docentes y las becas que permitan al estudiantado mantenerse en la universidad y graduarse”, señalaron a través de un comunicado.“Sin salarios dignos y con el 60% de los trabajadores docentes por debajo de la línea de la pobreza no hay universidad pública posible. Sin salarios dignos la universidad no funciona”, agregaron. “El conflicto universitario nacional sigue abierto, por la decisión del gobierno de aumentar solo el 10% del presupuesto universitario correspondiente a los gastos de funcionamiento y congelando el 90% restante que corresponde a los salarios de quienes trabajamos en las universidades”, sostuvieron.Además, llamaron a docentes y no docentes de las universidades públicas a constituirse en estado de alerta y deliberación permanente “con el horizonte de plantarse ante el Gobierno Nacional y obligarlo a convocar una paritaria real que responda a nuestro pliego, nos saque de la crisis salarial y resuelva la situación universitaria”.Tras la multitudinaria movilización universitaria del pasado 23 de abril, las instituciones que integran el Consejo Interuniversitario Nacional lograron que el Gobierno otorgara un incremento del 270% para sus gastos operativos. El Frente Sindical Universitario ya realizó dos paros generales de 48 horas (el 22 y 23 de mayo y el 4 y 5 de junio), indicóEl Frente Sindical de Universidades Nacionales lo conforman la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), Conadu Histórica, Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), Asociación Gremial de Docentes de la UTN (Fagdut), Unión de Docentes Argentinos (UDA), Ctera y Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun).