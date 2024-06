La posición de Milei sobre la Agenda 2030 abrió una fisura con Estados Unidos

La política ultraconservadora del gobierno de Javier Milei en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) contradice el ordenamiento jurídico nacional (el país tiene aprobada ya las leyes del divorcio, matrimonio igualitario y aborto), como así también el ordenamiento también jurídico internacional con el que está comprometida la Argentina.Tanto es así que este cambio considerado por los especialistas como “un giro más aún a la derecha de la derecha” generó roces diplomáticos con las representaciones de Estados Unidos y México. Sucede que la embajadora argentina en la OEA, Sonia Cavallo, no quiso, por ejemplo, condenar la violencia sexual en Haití, lo que generó la reacción contraria de los países antes mencionados que remarcaron la importancia que esa referencia se mantenga en el documento que serán aprobado en la 54ª Asamblea General de la OEA que se celebrará en Asunción, Paraguay, entre el 26 y 28 de junio.Cavallo insistió en hacer sugerencias para que se elimine todo lo relativo al género, temas vinculados con la comunidad LGBT y cualquier tipo de formas de violencia de género.La postura anti-Agenda 2030 complica la actividad diaria de las embajadas y empieza a generar recelo en organismos internacionales como la ONU.En octubre de 2023, antes del balotaje, Javier Milei adelantó: “No vamos a adherir a la Agenda 2030, no adherimos al marxismo cultural, a la decadencia”.Ocho meses después, ya asumido como Presidente, Milei ordenó a la Cancillería que Argentina debía objetar o rechazar todos los proyectos multilaterales que repliquen esa Agenda para el Desarrollo Sostenible que fue aprobada por 193 países en las Naciones Unidas (ONU).fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar; educación de calidad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; energía sustentable y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo responsable; acción por el clima; vida submarina; vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos.Todos los estados miembros de la OEA -incluida la Argentina- votaron a favor de la Agenda 2030 que se aprobó Naciones Unidas en 2015.En ese marco, según los especialistas, al rechazar la agenda 2030, como sucedió por su propia instrucción en la OEA, el presidente, Javier Milei, colocó al país en una situación diplomática muy incómoda a partir de este giro conservador.. Esta situación nunca había sucedido en 40 años de democracia.Según, la Doctrina Milei vinculada al rechazo de la Agenda 2030 se aplicó por primera vez la semana pasada en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que sesionó en Washington para considerar los proyectos de Resolución que la Asamblea General aprobará hacia fin de mes en Asunción.en la diplomacia global.La instrucción política a la embajadora argentina causó un cruce con Frank Mora, representante de Estados Unidos en la OEA cuandoEl párrafo objetado por Argentina sostiene (sic): “REITERANDO que mejorar la situación de seguridad multidimensional, abordar las crisis humanitarias, proteger y garantizar los derechos humanos y abordar todas las formas de violencia, incluida la violencia sexual y de género, siguen siendo requisitos esenciales para los preparativos de elecciones libres y justas en Haití”.Mora pidió la palabra y citando a la Argentina defendió el concepto “abordar todas las formas de violencia, incluida la violencia sexual y de género”, que Cavallo objetó cumpliendo las instrucciones que le llegaron desde la Casa Rosada.Tras la posición pública de Mora, la embajadora insistió con las instrucciones que había recibido desde la Casa Rosada y la Cancillería. El debate político sobre Haití, entonces, recién quedará saldado en la Cumbre de Asunción.Actualmente,en sostener al Estado de Israel frente a Hamas e Irán, defender a Ucrania ante Rusia, garantizar la seguridad continental y frenar la ofensiva de China en América Latina. PeroLas. También avanzaron sobre el “Proyecto de Resolución sobre Promoción de la Seguridad Hemisférica: un enfoque multidimensional”.En este caso, los cuestionamientos del Gobierno (ad-referéndum, en la jerga de la OEA) fueron múltiples:“La Delegación de Argentina tiene ad-referéndum los párrafos 7, 25.a, 37, 39, 69.a, 124 y la sección titulada “Consecuencias del cambio climático en la seguridad”.Estas objeciones de la “Doctrina Milei” sobre la Agenda 2030 son un rechazo directo a la idea de igualdad de género y cambio climático, que apoyan en bloque todos los países miembros de la OEA.“Reafirmar la importancia de mejorar la participación en todos los esfuerzos para la promoción de la paz y la seguridad, la necesidad de aumentar su papel en la adopción de decisiones en todos los niveles con respecto a la prevención, gestión y resolución de conflictos, e integrar una perspectiva de género, en todas las políticas, programas y actividades de todos los órganos Interamericanos, organismos, entidades, conferencias y procesos que traten asuntos de seguridad hemisférica. (Acordado, ad-referéndum de la Delegación de Argentina)”, sostiene el párrafo 7 impugnado del proyecto de Promoción de Seguridad Hemisférica.El párrafo 25.a -también observado- refiere a la región como zona libre de minas terrestres antipersonal:“Continúe fortaleciendo las capacidades de implementación y el respaldo a los Estados Miembros en la erradicación de minas antipersonal. Esto incluirá apoyo técnico a las autoridades nacionales contra minas, formación en educación sobre riesgos de minas, asistencia integral y reintegración económica para los sobrevivientes de minas y sus familias, así como la recuperación de áreas minadas. Se insta a que este respaldo incluya una perspectiva étnica y de género; y (acordado ad-referéndum de la Delegación de Argentina)”.Una de las iniciativas fundamentales que tratará la OEA en Paraguay lleva como título “Proyecto de Resolución Ómnibus Promoción y Protección de Derechos Humanos”.“Condenar de forma enérgica todo acto que impida o dificulte de forma arbitraria, directa o indirectamente, las tareas que desarrollan las defensoras y los defensores de los derechos humanos en las Américas, incluido las y los defensores del medio ambiente, así como las y los defensores indígenas de esos derechos, contra todo acto de represalia, la violencia, y la criminalización de su trabajo, el acoso, la intimidación, los ataques, la tortura, la desaparición forzada, la detención y el encarcelamiento arbitrario, el asesinato y todas las demás formas de abuso de los derechos humanos que cometen agentes estatales o no estatales, entre otros”, sostiene un artículo clave del proyecto.Esta iniciativa de Protección de los Derechos Humanos en América Latina fue objetada en su totalidad por Argentina.Finalmente, Argentina también se opuso a dos iniciativas vinculadas al fortalecimiento de la democracia y a la igualdad de género en la diplomacia.