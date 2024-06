Gobernadores de Santa Fe y Córdoba confirmaron que irán al pacto de Milei

Pullaro llevará reclamos para Santa Fe al Pacto de Mayo convocado por Milei

Durante el acto oficial por el Día de la Bandera, Javier Milei insistió con la convocatoria a expresidentes y gobernadores para celebrar el Pacto de Mayo, una invitación que originalmente había hecho durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, y que debió entonces postergar ante el primer traspié de la Ley Bases. Este sábado, dos gobernadores confirmaron su presencia en la ceremonia que el Presidente planea para el 9 de Julio, en Tucumán, con motivo del Día de la Independencia.Se trata de Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). El primero, no obstante, adelantó que buscará incluir algunos ítems al punteo proyectado por el Presidente.“Como gobernador de Santa Fe intentaremos sumar algunos puntos, como el fortalecimiento del sistema productivo. Siempre la Argentina salió adelante cuando al campo y a la industria le fueron bien. Y queremos también un fortalecimiento del sistema educativo porque necesitamos educación para desplegar todo nuestro potencial”, mencionó.Pullaro estuvo el jueves en el acto con Milei, previo a que el mandatario recibiera en la Casa Rosada a cuatro gobernadores del Norte: Carlos Sadir (Jujuy); Gustavo Sáenz (Salta); Osvaldo Jaldo (Tucumán); y Raúl Jalil (Catamarca), quienes manifestaron su respaldo a la aprobación definitiva de la Ley Bases y el paquete fiscal.“No tuve la oportunidad de decirle esto a Milei en privado, pero lo dije en el discurso y él estaba a mi lado. Escuchó”, dijo Pullaro en alusión a las propuestas que intentará incluir en el pacto.Además, con miras a la sesión prevista para el jueves en Diputados, adelantó que los legisladores de la UCR van a acompañar Ganancias y Bienes Personales. “En Ganancias hay que insistir con lo que salió de Diputados en la primera sanción de la ley”, mencionó en Radio Mitre.“El martes me reúno con De Loredo para llevarle nuestra mirada. Con el RIGI estamos de acuerdo con lo que modificó el Senado, y en el tema impositivo estamos a favor de lo que salió de Diputados”.Más tarde, Llaryora también confirmó su presencia el 9 de julio. “Vamos a acompañar al Presidente Javier Milei en la firma del acuerdo. Teníamos previsto hacerlo en Córdoba, el pasado 25 de mayo. Lamentablemente, no se pudo, pero por supuesto estaré el 9 de Julio, en Tucumán”, adelantó.“En un momento de crisis como la que tenemos, debemos estar más juntos que nunca, tirando para el mismo lado. Yo pienso siempre en sumar, no en restar. Creo que hay que ser parte de la solución, no del problema”, expuso el mandatario cordobés durante un acto en la localidad de Balnearia.Y continuó: “Está bien que en Argentina podamos tener 10 puntos de acuerdo en el cual ponernos a trabajar”, agregó el gobernador, a la vez que afirmó que algunos puntos del acuerdo ya se cumplen en la provincia de Córdoba.“Cuando uno dice de trabajar en conjunto lo público y lo privado, en Córdoba esto es constante. El superávit fiscal, lo venimos haciendo hace más de 20 años. Honrar nuestras deudas y nuestros compromisos; favorecer la exportación”, concluyó Llaryora.Inicialmente, en su discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, el mandatario convocó a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a la firma de “un nuevo pacto fundacional” para el país.La iniciativa fue plasmada en un acuerdo de diez puntos para “la reconstrucción de las bases de la Argentina”, y el Presidente supeditó su realización -prevista originalmente para el 25 de mayo- a la aprobación de la Ley Bases y a lo entonces llamó “un nuevo pacto fiscal”.Entre los ítems que Milei mencionó en la composición del Pacto de Mayo, figuran “el equilibrio fiscal innegociable”; “la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno”; y “una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio”.Tanto la ley que concentra el grueso del plan económico que el Gobierno pretende impulsar como el paquete fiscal volverán a ser tratados en Diputados, tras las modificaciones que sufrieron en el Senado como parte de la estrategia oficial para lograr su aprobación.