Vidal acompañó programa de alfabetización de la Fundación Hacemos en Paraná

. Lo hizo en conjunto con el secretario de Modernización,, donde formaron parte de una disertación que se llevó adelante en el salón del Consejo General de Educación. La temática fue nombrada “Alfabetización y educación alimentaria. Prioridades en el presente y el futuro”. También formaron parte Alicia Fregonese, presidenta del CGE, Carlos Cuenca, decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER y Verónica Berisso, ministra de Desarrollo Humano. Posteriormente, llegaron a, que se emite por, en la cual expusieron los principales puntos.En primer lugar, la diputada nacional por Buenos Aires afirmó qué misión la trajo nuevamente por la capital provincial: “No vine solo como diputada, sino como presidenta de Hacemos, que es una fundación que creó Emanuel hace varios años en Paraná y trabajó muy bien con un programa de alfabetización para chicos en barrios pobres. La alfabetización es un problema de la Argentina y la mitad de los chicos que va a tercer grado no entiende lo que lee y frente a esa dolorosa realidad decidimos que lo que Emanuel había hecho en Paraná, llevarlo a todo el país. Hoy hay casi mil chicos que en siete provincias distintas están aprendiendo a leer y escribir en comedores, en clubes de barrios y parroquias. En estos lugares donde van a tomar la merienda, lo que hacemos es un complemento a la escuela”.”, explicó sobre el trabajo con niños entre 6 y 12 años. Además, agregó: “Estamos en Misiones, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Cruz, ahora estamos en Córdoba y vamos sumando”.Asimismo, destacó que en el panel “se habló de alimentación y educación alimentaria porque también participó la ministra de Desarrollo Humano de la provincia para contar todo lo que están haciendo con Emanuel en términos de comedores porque, además, un chico que no tiene la panza llena no puede aprender. Son dos cosas que van de la mano”.Por otra parte,Asimismo, agregó que“Un poco nuestro trabajo que venimos haciendo no desde hace pocos meses, sino hace varios años, venimos con el programa de alfabetización. En términos de educación alimentaria lo que habíamos sumado era un refuerzo alimentario en los lugares donde brindamos apoyo escolar. Durante mucho tiempo, casi dos años, tuvimos la vianda que hicimos con nutricionistas. Hacíamos la parte de educación alimentaria también para que los chicos conozcan y empiecen a saber qué es lo que aportan alimentos a la hora de tener cualquier tipo de almuerzo o merienda", detalló.En ese sentido, valoró la tarea que se realiza desde su fundación: “Nos parece muy importante tratar de multiplicar los esfuerzos que estamos haciendo para reforzar. Lo que uno va y aprende en la escuela, también puede tener un refuerzo en lugares que son zonas vulnerables o el hábito de estudio en las familias no está instalado”. Al mismo tiempo, recalcó: “Ese tipo de hábitos se han perdido y nosotros queremos volver a recuperarlos. También algo que hablaba en la charla con María Eugenia es la importancia del mérito. Esto de tratar de multiplicar el mensaje de que el esfuerzo vale la pena y que estudiando uno tiene oportunidades”.Por otro lado, dialogó acerca de la disminución de la brecha de conectividad entre los más pequeños, donde trazó una diferencia entre los que tienen y los que no: “Antes cuando uno hablaba de conectividad, era un plus. Un establecimiento si no tenía energía, un camino o una calle para salir estaba aislado. Hoy la conectividad también implica eso. Por eso estamos trabajando muy fuerte con la provincia y el municipio en un plan que presentamos con el gobernador dentro de poco. Tiene que ver con esto de llevar conectividad a las escuelas. Hoy de los dos mil edificios públicos, que son escuelas, la mitad no tiene conexión a internet. En muchos casos, los que tienen solamente lo tienen la secretaria o la directora. Lo que nosotros queremos hacer es acompañar el mismo proceso de alfabetización que se hace en los términos clásicos (aprender y escribir) también que empiece a sumar la conectividad para tener estimulación temprana, sumar contenidos y bajar esa brecha de la que estamos hablando del que tiene habilidades digitales contra el que no las tenga para que genere un mundo de oportunidades. No solamente en términos educativos, sino en el del trabajo”.La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires manifestó: “Creo que es un momento muy difícil para los argentinos, estamos transitando con dificultad, pero venimos hace varios años transitando ese camino. Creo que la diferencia entre este momento y los últimos años es que hoy veo que los argentinos transitan la dificultad con esperanza. Me tocó recorrer todo el país en los últimos dos años y en cualquier lugar me costaba encontrar argentinos que me dijeran ‘vamos a salir’. Había mucha decepción, mucha tristeza e incluso muchos me decían ‘mis nietos o mis hijos se van’ o ‘esto ya no tiene salida’. Hoy percibo que hay la misma dificultad, pero percibo esperanza.”.Al respecto de cómo incorporarse como voluntario, Gainza expresó: “Lo difícil de lo que hablamos de este proyecto de alfabetización, es parecer que uno tiene que parecer docente o tener un grado de formación específica. Y la verdad que no, el único requisito es dos horas por semana para ser voluntario. Toda la gente de nuestro programa lo hacen de manera gratuita. Recién veníamos del barrios Mosconi, Antártida y Anacleto Medina, donde hay puntos de apoyo y encuentra gente que decide aportar para ayudar a alfabetizar”.“Están diseñados para que cada uno de los chicos pueda trabajar en base a su nivel educativo. No importa el año en el que esté cursando porque muchas veces lo que ha pasado en pandemia, los chicos pasan igual de grado sin tener los conocimientos mínimos para lo que uno debería haber alcanzado en esa edad. Lo que hacemos es, de acuerdo al nivel educativo que necesite o dónde necesita reforzar, está el primer nivel –el más básico con el abecedario- y después va sumando más nivel de complejidad y termina en el tercero, que es comprensión lectora –comprender textos-.Hay trece puntos en Paraná con 160 a 170 chicos y están en “una etapa de medir el impacto del programa de alfabetización. Lo que queremos hacer hoy es diagnosticar primero cuál es el estado que tienen los chicos en términos de los contenidos y hacer lo mismo en seis meses para ver si el programa que estamos llevando adelante con este mecanismo y este método tiene un impacto positivo, qué podemos corregir, mejorar y también fuera de la parte pedagógica, hay una demanda de afecto, contención y seguimiento de los chicos que es enorme. Ese es el principal activo por el que el voluntario viene una vez y dice ‘quiero volver’ porque ve el impacto que tiene".