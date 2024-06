El ministro Roncaglia recibirá a familiares del hombre desaparecido en Villaguay

Desaparición y búsqueda

El Ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, recibirá a los hijos de Enrique Fabiani, el hombre que se encuentra desaparecido desde hace 15 días, luego de que fue a cazar a la zona de Mojones Sud, en el departamento Villaguay.Los Dres. Rubén Pagliotto y Eduardo Vugner representan a la familia Fabiani y este miércoles se constituyeron como Querellantes Particulares en la causa penal, cuya Investigación Penal Preparatoria (IPP) llevan adelante los fiscales Mauro Quirolo y María Catalina Mir, de la jurisdicción de Villaguay.Según explicaron desde la fuerza, la búsqueda se centra en la Ruta 127, altura del kilómetro 100, en un campo ubicado antes de llegar a la ciudad de Alcaraz, que tiene un acceso de tierra, se indicó aCabe recordar que Enrique Fabiani salió a cazar hace dos semanas a un campo en Villaguay junto a su hijo y un amigo y, desde entonces, se encuentra desaparecido. Creen que se perdió, ya que sufría episodios de desorientación. Según la reconstrucción de las horas en las que se extravió, los tres llegaron a una zona de montes y fue ahí donde perdieron el rastro de Fabiani. En ese momento, el hombre de contextura robusta, calvo y con barba, vestía gorra sin visera camuflada, botas de goma y riñonera.María Inés Fabiani, la hija del hombre desaparecido, había dialogado cony había contado lo que había sucedido. “Él salió a cazar con amigos y mi hermano, pero en un momento no lo vieron más y tampoco regresó al lugar en el que se tenían que reunir”, recordó y agregó que el hombre “tiene episodios en los que se desorienta”.Fabiani desapareció luego de separarse de sus dos amigos, cerca de las 18 de ese día, pero horas más tarde, entre las 22 y 23, fue visto por unos maquinistas que estaban trillando por la zona. “Por el momento no se los llamó a declarar”, lamentó la hija de Enrique.“Después, mi papá, a las 12 de la noche, para en la casa de Julio Lodi. Tiene una conversación, no supo pedirle ayuda, este hombre lo trató muy mal, dio su testimonio ante el fiscal y dijo que lo echó de su casa. A pesar de haberlo echado, dijo que se dio cuenta de que era buena persona porque mi papá cuando se iba le dijo ‘disculpe, señor’”, relató Melisa.No obstante, Lodi se comunicó con los abigeatos -policías rurales de la zona- y denunció que había un cazador en su campo.Al recibir el aviso, los abigeatos se dirigieron a la estancia de Lodi, dialogaron con él y realizaron un breve recorrido por el lugar, pero según Melisa demoraron mucho más tiempo del que demandaría ese camino. “En las cámaras de seguridad se detecta que los abigeatos demoran 35 minutos para hacer un recorrido que solo demora 10. Ese camino, para ir hasta la casa de Julio Lodi, donde las cámaras de seguridad detectan al abigeato, justo es el punto donde los perros de la Policía pierden el rastro de mi papá”, comentó Melisa, exhibiendo cierta sospecha con el desempeño de los policías rurales.Hoy martes, a 14 días de la desaparición de Enrique Fabiani, los familiares del cazador le piden al fiscal a cargo de la investigación, el doctor Mauro Quirolo, que allanen el domicilio de Lodi, la persona que lo vio por última vez, y que le confisquen su teléfono celular para rastrearlo y registrar el historial de llamadas. “También pedimos que rastreen los lugares a los que fueron los cuatro abigeatos y que determinen por qué tardaron tanto. ¿Qué hicieron toda la noche?”, planteó Melisa a Infobae.En esta línea, una de las hijas de Enrique aclaró que el doctor Quirolo llamó a declarar a los abigeatos el jueves de la semana pasada, pero no registró sus teléfonos. “Todo es muy lento. Es más, yo le tuve que pasar al fiscal las imágenes de la cámara de seguridad porque su gente no se las había pasado”, dijo con evidente desazón.Del operativo de búsqueda de Fabiani participan cerca de 90 efectivos, entre ellos 60 cadetes de la escuela de oficiales, 15 funcionarios de la Jefatura Departamental de Villaguay, 10 funcionarios de Inteligencia Criminal con drones, dos agentes de la Policía del Chaco con drones térmicos, la División Canes con un perro detector de Restos Humanos, y 15 Bomberos Voluntarios con un perro especializado en buscar rastros de sangre.