La Iglesia respaldó el reclamo de los comedores y envió un mensaje al Gobierno

Autoridades de la Iglesia nuevamente hicieron una misa con repercusiones en el ámbito político. Es que el monseñor Oscar Ojea, titular de la Conferencia Episcopal Argentina, encabezó en La Matanza un homenaje a las madres que colaboran en comedores y pidió por más ayuda del Estado: “Tenemos que decir que no hay más comida”.Esta mañana, en el templo de la Virgen del Milagro de Caacupé, en Ciudad Evita, unas 300 personas se convocaron para seguir la misa liderada por Ojea, en medio de la controversia por las “misas como actos políticos” contra el gobierno de Javier Milei.El discurso del monseñor -de unos 30 minutos- se centró en pasajes de la Biblia que referían a necesidades de alimentarse de la gente y al compromiso de la sociedad para ayudar al prójimo.Entonces, dio lugar a un mensaje con tono coyuntural, aunque sin menciones directas a políticos. En el lugar, llamativamente había presencia de barras de Laferrere.“Cada uno sabe cuál es la responsabilidad que le toca”, soltó Ojea, antes de destacar nuevamente el rol de las mujeres que trabajan en barrios populares.“Yo también soy responsable de la necesidad del hermano, no me puedo lavar las manos”, señaló. Según reportó Clarín, Ojea se refirió a los problemas que se registran hoy en los comedores, lugares donde las familias acuden, pero no alcanza la comida.“A veces la gente viene enojada a los barrios, a buscar comida. Ahora me arrancan la comida, la comida falta y tenemos que decir no hay más”, aseguró el monseñor Ojea, al citar lo que le comentó recientemente un referente de barrios populares.“En una crisis, la solidaridad tiene que ser más grande, tenemos que aportar responsabilidad. No tenemos que tirar la comida, porque falta en muchos hogares, es un momento difícil, de necesidades”, dijo.“Nuestras mujeres tienen que soportar también el enojo, y aquellas cosas que me contaron que se dicen: ‘Ustedes se quedan con la comida, ustedes se guardan la comida’, todo eso queremos ponerlo en esta misa y pedirle al Señor que nos cure de esa violencia, y de esa confusión en la que podemos entrar, no nos podemos confundir, menos en una emergencia, en una crisis”, añadió.