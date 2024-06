Agmer debate reforma jubilatoria y rechaza la educación como servicio esencial

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) sesiona hoy en Villaguay con dos temas clave en agenda, y con toma de posición ya adelantada.Agmer no acuerda con la idea que empezó a barajar el Gobierno nacional de declarar a la educación como servicio esencial, una vía que habilitaría la posibilidad de declarar ilegales los paros docentes.“Nosotros venimos planteando con mucha fuerza y contundencia que la educación no es un servicio, es un derecho. Ni muchos menos esencial. Es un derecho social y humano que el Estado debe garantizar mediante el financiamiento”, sostuvo Guillermo Zampedri, secretario gremial de Agmer.El dirigente señaló que “el derecho a la educación es de carácter social y de carácter humano, central, y no es un servicio. El concepto de servicio lo incluye el neoliberalismo. Nosotros lo rechazamos categóricamente. Entendemos que en esto la idea que subyacen las políticas de limitar el derecho de huelga de los trabajadores de la educación. Esto lo hemos defendido en los 40 años de democracia”.Respecto de la, explicó Zampedri, “acordamos en que la Caja tiene un problema serio que hay que solucionar, pero rechazamos que seamos siempre los trabajadores el pato de la boda y que tengamos que pagar los ajustes, planes de salvataje o como se lo quiera llamar”.El dirigente gremial sostuvo, de todos modos, que no hay precisión de cuándo se aplicará esa reforma jubilatoria por parte del Gobierno.“No tenemos precisión de cuándo se va a materializar. Entendemos que es una decisión tomada, que se nos anunció en una reunión en Casa de Gobierno. Pero no nos dieron precisiones de cuándo se va a materializar, si con el sueldo de junio o con el sueldo de julio o de agosto. No tenemos información. Entendemos que hay una decisión política del Gobierno de avanzar en esa dirección. Nosotros definimos no prestar acuerdo”, subrayó.