Empresas entrerrianas ofrecieron sus productos al Mercosur en Paraguay

La misma tuvo lugar en Asunción, capital del país vecino, y contó con la participación de once empresas entrerrianas de los rubros alimentos, bebidas y alimentación animal. Congregó a su vez a 26 importadores, distribuidores y representantes paraguayos que concretaron con las contrapartes entrerrianas más de 80 reuniones; incluyendo una ronda de negocios en la sede de la Embajada Argentina.



La dinámica contó con el apoyo técnico y logístico de la Cancillería Argentina. Las empresas entrerrianas participaron también de un seminario de inscripción de marcas y acceso a financiamiento por parte de representantes del Banco Nación Argentina con sede en Paraguay, así como también de reuniones con autoridades del Servicio Nacional de Calidad, Sanidad Vegetal y Semillas de Paraguay y con el Centro de Importadores del Paraguay.



Las empresas participantes fueron: Rosenteck (texturizado de soja), Amándote (blends de té y gin), Caupolican (arroz y lino), Entrenuts (pasta de maní), Scheneiter Alimentos Naturales (miel), Viva la Birra (cervezas y destilados), Grupo APC (coadyuvantes de uso agrícola), Lord Can (balanceado para mascotas), Lion City (pescado), Familia Helados (dulce de leche y mermeladas) y Nutrelar (nutrición animal). Fruto de las reuniones mantenidas con contrapartes paraguayas, las firmas mencionadas recibieron solicitudes de cotización por más de U$S 300.000.



Esta misión integra el Plan de Promoción Comercial Internacional 2024 de la provincia cuyo propósito es impulsar la internacionalización de las pymes a través de la exportación de sus bienes y servicios, entendiendo que la llegada de nuestra producción a nuevos mercados internacionales significa mayor inversión y nuevos puestos de trabajo.