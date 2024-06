Vestida de gaucho y a caballo, Villarruel estuvo en Salta por el Pacto de Güemes

Política Milei viajará a Rosario para los festejos del Día de la Bandera

¡Gracias Salta por recibirme! Gracias Infernales por escoltarme, gracias gauchos de la Patria! Guemes es la Argentina y hoy en el 203 aniversario de su fallecimiento quiero rendirle homenaje a este héroe y abrazar al pueblo salteño. ¡Todo por Argentina! ?? pic.twitter.com/QLpJEDM3Ta — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 17, 2024

La vicepresidenta Victoria Villarruel, en ejercicio de la Presidencia de la Nación, participó en Salta del acto en honor al prócer Martín Miguel de Güemes, en el que recibió de cinco gobernadores el "Pacto de Güemes", un documento por el que los mandatarios le reclaman al Gobierno una propuesta sobre el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y un proyecto referido al Corredor Bioceánico. La lectura pública del documento generó malestar en parlamentarios nacionales de La Libertad Avanza (LLA), que se retiraron del acto oficial.La convocatoria del jefe provincial anfitrión estaba dirigida a los diez gobernadores que integran el Norte Grande pero solo contó con la presencia de Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Carlos Sadir, de Jujuy; y Raúl Jalil, de Catamarca.Tan fuerte fueron las versiones del distanciamiento, que el propio Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, buscó ponerle paños fríos este fin de semana, al sostener en una entrevista: "El Presidente no tiene ningún problema en juntarse y tener reuniones con su vicepresidenta, es su compañera de fórmula y con ella ganaron la elección. Hay que quitar esta hojarasca del medio y seguir atendiendo temas importantes", sostuvo.Eso sí, aclaró que el desempate fue una concesión de Milei, al prorrogar por unas horas su viaje al exterior. "Sabíamos que había una alta probabilidad que la votación terminara empatada 36 a 36, entonces tenía que definir la Presidenta del Senado. El Presidente quiso esperar para que Victoria Villarruel fuera la que desempatara y obtuviera ese minuto importante", dijo.Villarruel arrancó desde la noche del domingo con su participación en la festividad salteña. Junto a Sáenz estuvo en la tradicional ceremonia de Guardia Bajo las Estrellas, en el Monumento a Güemes, y este lunes se presentó con traje de gaucho en el Panteón de las Glorias del Norte, en la Catedral, en donde se depositaron ofrendas florales y hubo un oficio religioso.Desde allí, con Sáenz se trasladaron hacia el monumento para el desfile cívico militar, del que participaron miles de gauchos, aunque en menor número que el año pasado, de acuerdo al presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, Julio de los Ríos. "Sé que los gauchos de Güemes hacen lo que sea para rendir su homenaje a nuestro héroe, pero este año la situación económica está más difícil que nunca".Antes de iniciarse desfile, Sáenz, Jaldo, Sadir, Jalil y Zamora- presidente pro tempore del Consejo del Norte Grande- entregaron a Villarruel el "Pacto Güemes", que pone el acento en la grave situación por la que atraviesa el país y Salta, en particular, por "políticas erradas" y "desaciertos de los gobiernos nacionales a lo largo de los años"."Escogimos para la firma del presente la fecha del 17de junio que no es una fecha más en el calendario de la historia argentina, sino el día en que todo el país recuerda el paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Un salteño que entregó en cuerpo y alma la tarea de construir una nación libre justa y equilibrada", indica el Pacto. Detalla el documento que "las obras, como escuelas y rutas, acercan a la provincia al progreso".Solicita también a la Nación que se revierta la situación, en las condiciones y plazos que sean posibles. "No lo hacemos en nombre de partidos o sectores políticos, lo hacemos por Salta y por el país", finalizó. El Pacto también contiene una propuesta sobre el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y un proyecto referido al Corredor Bioceánico, clave para unir a las provincias del Norte Grande con los puertos.Tras recibir Villarruel el documento y en un breve contacto con la prensa, sostuvo: "Estoy muy contenta de estar acompañando. He venido muchas veces y antes de ser funcionaria, pero hoy es una fiesta importante y no quise dejar de estar. Voy a recibir y trasladar el Pacto al Gobierno nacional". Evitó responder preguntas sobre la aprobación de la Ley Bases y la situación del Ministerio de Capital Humano de la Nación. "No es un día de política, sino para rescatar las tradiciones y valores de la Argentina", sostuvo.Unos minutos antes del inicio del desfile, del que participó Villarruel montando a caballo, hubo un momento de tensión cuando diputados nacionales de La Libertad Avanza bajaron del palco y se retiraron, con evidente malestar, ya que el documento que se leyó en público contenía párrafos en los que se hizo mención a la crisis económica y social del país.Mientras se retiraba, el diputado nacional tucumano, Gerardo Huesen, de Fuerza Republicana y socio de LLA, señaló: "No podemos mezclar la política con algo tan noble y patriótico como reconocer al General Güemes, realmente nos parece un agravio y una falta de respeto lo que hizo el Gobernador". "Ellos son los responsables de la situación crítica que vive la Argentina y que gracias a Milei y a nuestra vicepresidenta, estamos ayudando a salir adelante de este tormento", dijo.Terminado el acto, Sáenz sostuvo: "Es fundamental que el Gobierno nacional y la provincia trabajen de manera conjunta para el engrandecimiento de la patria, porque Güemes, ni Belgrano, ni San Martin, esperaban una Argentina dividida, sino trabajar todos juntos para salir adelante".También se refirió al momento el tucumano Jaldo: "El Pacto y el acuerdo que hizo hoy el pueblo salteño es el camino que tenemos que transcurrir. Lo que arrancó en Salta, no hay duda que todas las provincias de la República Argentina tenemos que estar a la altura de la circunstancia y convocarlo. Adelantó que el próximo 9 de Julio, Día de la Independencia, Tucumán se convertirá en la Capital del país y deberían acompañar todos los gobernadores al Presidente.En sintonía con el gobernador salteño, el santiagueño Zamora también pidió luchar por más federalismo. "Hay muchas provincias empobrecidas, casualmente por políticas antifederales y lo que necesita el país es federalismo", expresó.