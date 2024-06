La educación como servicio estratégico esencial: de qué trata el proyecto de ley

Los bloques de la oposición dialoguista y La Libertad Avanza impusieron su mayoría para emitir un dictamen en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados que declara a la educación como "Servicio Estratégico Esencial" , con el fin de garantizar 180 días de clases en las escuelas públicas del país y evitar que los alumnos pierdan días de clases por los paros docentes.El dictamen de comisión, que reunió 18 firmas, se elaboró en base a las iniciativas impulsadas por Alejandro Finocchiaro (autor del proyecto), Carla Carrizo (UCR-Caba) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-CABA), y quedó listo para ser tratado en el recinto.La iniciativa declara a la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidas en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo.En ese sentido señala que el Estado Nacional y las provincias deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente.El proyecto del exministro de Educación de Cambiemos (2017-2019) dispone la creación de guardias mínimas que deben ser garantizadas por una dotación del 30% o 50% de la nómina de cada establecimiento, incluyendo docentes, directivos y auxiliares.En este sentido, el sistema formal de educación, desde el nivel inicial hasta la escuela media, pasaría a tener estatus de servicio esencial de la misma manera que la actividad de hospitales, distribución de agua potable, energía, gas y control del tráfico aéreo.Por otra parte, la iniciativa prevé que en caso de inclemencias climáticas, fallas edilicias graves o cualquier imponderable que impida la apertura de los establecimientos educativos, se deba recuperar los días perdidos con dictado de clases durante las vacaciones de invierno o en diciembre.En diálogo con, el exministro de Educación, Alejandro Finocchiaro explicó que el punto central es "cuidar y ejercer el derecho de los chicos a educarse"."El proyecto lo presentamos hace dos años con el diputado Cristian Ritondo y otros legisladores. También hay un proyecto de la radical Carla Carrizo para trabajar en conjunto y se formó un proyecto mejor", señaló el autor de la iniciativa.Y añadió: "El proyecto dice que los días de clase deben cumplirse todos, pero que en caso de paro o huelga, no inhabilita que el gremio pueda hacer una huelga, sino que el equipo directivo tiene que tener abierta la escuela con una dotación del 30% del personal docente para garantizar las clases y que haya actividad pedagógica. A partir del tercer día, esa guardia debe subir al 50%".Finocchiaro también explicó que es necesario que los docentes cobren salarios dignos y que las escuelas estén en óptimas condiciones.Consultado respecto a cómo se definen los docentes que deben asistir al colegio en días de paro o huelga, el exministro dijo que el equipo directivo cuando envía la planificación a comienzos de año, debe enviar un sistema de guardias que establece que el docente estará afectado a las guardias. "Hay muchísimos docentes que quieren trabajar el día del paro, pero el problema es que las escuelas están cerradas. Argentina tiene enormes docentes. Cada provincia debe atender a las condiciones de las escuelas puntuales, como las que se ubican en zonas rurales", detalló.Finocchiaro también dijo que la iniciativa no fue bien vista por gremios docentes, como CTERA. "Es un movimiento político sindical que está dentro del kirchnerismo y que lo ha tomado muy mal. Hay otros gremios que cumplen con su función gremial y no hacen paro por todo"."Está bien que el derecho de huelga sirva para hacer escuchar la voz, pero el paro es la última herramienta posible cuando las circunstancias graves lo ameritan. Hemos tenido paro por el Día de la Mujer y eso me parece un sinsentido, hay que concientizar sobre la fecha con los alumnos adentro de la escuela. Tuvimos un paro porque un sindicalista de Chubut de CTERA cometió un delito y lo metieron preso. Así, los chicos son rehenes de paros políticos", criticó.El exministro, también advirtió que, desde 1983 a la fecha, "hemos perdido 30 días de clase por año, algo que no se vio en ningún país vecino"."Cada gobierno provincial debe eliminar las causas que hacen que el salario docente sea bajo, los docentes por supuesto que deben ganar más. Tenemos que tener escuelas con cargos bien capacitados y docentes bien formados", añadió.Por último, aseguró que, cuando la ley esté vigente, cualquier familiar podrá poner un amparo para exigir a los directivos que abran las escuelas.