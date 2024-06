Frigerio participó del Encuentro de deporte adaptado de la provincia

Rogelio Frigerio interactuó con las delegaciones de distintos puntos de Entre Ríos que protagonizaron el XVIII Encuentro Deportivo para Personas con Discapacidad, en centro de Educación Física Nº 2 Luis Mac Kay, en Gualeguay. A su vez, anunció la pronta reparación de la cadera del lugar.



El titular del Poder Ejecutivo entrerriano dijo sentirse a gusto "por estar nuevamente en Gualeguay", y aclaró que no necesita excusas "para venir a esta fiesta del deporte adaptado que se hace por décima octava vez". Allí, aseguró que lo llenan de alegría los chicos "felices de poder hacer actividad deportiva".



El Encuentro Deportivo para Personas con Discapacidad surgió desde la carrera del Profesorado de Educación Física de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, dependiente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), que mantiene como objetivo principal que todos los deportistas participen de las disciplinas, disfrutando de una jornada de diversión y amistad.



En esta edición, la actividad fue organizada por la Secretaría de Deportes de la provincia, el Consejo General de Educación (CGE), la Municipalidad de Gualeguay y la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Uader.



Intervinieron representaciones de escuelas, organizaciones no gubernamentales, clubes y municipios de la provincia, como también vecinos, que desarrollan programas para personas con discapacidad.



El Encuentro incluyó actividades de Atletismo, Fútbol 5, Boccia, Básquet, Tenis de Mesa y Vóleibol Sentado a lo largo de las jornadas matutina y vespertina, mientras que en los intervalos se compartió un almuerzo a la canasta y una merienda (leche chocolatada con factura).



El baile fue otro de los momentos que entusiasmó a los intervinientes, previo a recibir el correspondiente diploma de participación. Anuncio En su visita al complejo, el gobernador anunció que en 30 o 60 días "vamos a tener los recursos para volver a arreglar la caldera" que hace más de tres años dejó de funcionar.



"Vamos a poder recuperar la posibilidad de que más de 3.000 personas utilicen esta piscina que ha sido cuna de campeones argentinos" destacó, apuntando que se trata de un natatorio no solamente de recreación. "Acá hay competencia, aprendizaje, sé que esta caldera y esta pileta eran muy requeridas por muchos vecinos de Gualeguay y tengo la suerte y alegría de poder anunciar que esto se va a solucionar", confirmó.