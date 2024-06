La vicegobernadora participó en la Jornada Solidaria de Donación de Sangre

Este viernes, la vicegobernadora estuvo presente en la colecta externa realizada en Plaza Mansilla, impulsada por el Programa Provincial de Hemoterapia del Ministerio de Salud de la provincia. En esta ocasión, la colecta reunió a 40 donantes.Durante la jornada, Aluani recorrió el colectivo de salud integral y móvil, y participó en las actividades lúdicas. Además, estuvieron presentes la coordinadora del Programa Provincial de Hemoterapia, Lucrecia Etcheverry; la secretaria de Salud y Ambiente de la Municipalidad de Paraná, Claudia Enrique; y autoridades del Senado Entrerriano.En ese sentido, explicó: “No es doloroso. Se realiza en un ambiente relajado y se les informa. Antes, se les hace un chequeo previo para ver si están en condiciones de ser donantes”. Y destacó: “Debe ser algo habitual y normal de hacer, y no tener miedo. Sacarlo del contexto de un hospital es bueno porque muchas veces la gente no quiere acercarse a los hospitales por miedo a contagiarse de alguna enfermedad, no por la extracción de sangre”.Asimismo, la vicegobernadora resaltó la reunión previa que mantuvieron con la coordinadora del Programa Provincial de Hemoterapia en relación a la actividad: “Ella ha venido conmigo al despacho, hemos intercambiado opiniones y me ha explicado la manera en que promociona este acto de amor que es donar sangre”.