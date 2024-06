Entre Ríos fortalece su sistema energético y favorece la integración regional

Con la entrada en servicio de las líneas de alta tensión en 132 KV "Paraná III y IV" de la Estación Transformadora 500 KV "Gran Paraná", se invirtió el flujo energético que permitirá garantizar el abastecimiento eléctrico de todo el corredor oeste de la provincia y ser fuente de alimentación alternativa para la provincia de Santa Fe. Es un hito histórico en el desarrollo energético.Concretamente, con la construcción de las líneas de alta tensión Paraná III y IV se vincula la ET Gran Paraná con la ET Paraná Norte, y esto suma una tercera instalación de Entre Ríos al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), permite maximizar la capacidad de transporte de la ET 500 y contribuye a mejorar el sistema eléctrico de la región.Al respecto, la secretaria de Energía, Noelia Zapata, sostuvo que "este logro es fruto de una decisión política estratégica en materia de infraestructura energética" y precisó que es una obra que "brinda mayor seguridad al sistema ante eventuales fallas" y posibilita que "Entre Ríos deje de depender del suministro energético de Santa Fe y se convierta en un proveedor de energía para ésta. Esto fortalecerá nuestra posición y contribuirá al desarrollo sostenible de ambas provincias", remarcó.Por esta razón, el presidente de Enersa, Ignacio Bergallo, habló de "un hecho histórico" y aseguró que "la obra trasciende los beneficios locales y se convierte en una herramienta estratégica a favor de la integración energética de la Región Centro, uno de los objetivos que nos ha solicitado nuestro gobernador".Esta obra permite conseguir la autonomía energética de Entre Ríos en relación a las fuentes de abastecimiento de otras provincias, logrando que todas las localidades de la costa oeste (incluida la capital provincial) puedan alimentarse desde estaciones de transformación de 500 a 132 kV ubicadas dentro de nuestra provincia: "Salto Grande", "Colonia Elía" y "Gran Paraná".Además, maximiza la capacidad de transporte y transmisión de la ET de 500 kV "Gran Paraná", aprovechando los 600 MW de potencia actualmente instalados en dicha planta.También mejora sustancialmente la seguridad en el abastecimiento energético de la región a través de la interconexión de estas instalaciones eléctricas con las de la vecina provincia de Santa Fe (estas líneas permiten, a su vez, alimentar a Santa Fe en situaciones extraordinarias).Con lo cual, de esta manera, se promueve y acompaña el desarrollo productivo en toda la región.Se instalaron nueve kilómetros de líneas de alta tensión compuestos de 93 piquetes (columnas) en líneas de 132kV, y la obra contó con una inversión superior a los 600 millones de pesos. La empresa contratista responsable fue Líneas de Transmisión del Litoral S.A. - LITSA. Las líneas III y IV representan la última fase de la obra estratégica: «Culminación de construcción, provisión y montaje de líneas de 132 kV desde ET 500 kV "Gran Paraná", junto con la ampliación de la ET en 132 kV "Paraná Norte" y las instalaciones de comunicación en ET Paraná Este y ET Crespo».