Ley Bases: Gobierno anunció cambios en el RIGI y continúa el debate en el Senado

La UCR y Unión por la Patria pidieron una moción de orden por los incidentes afuera del Congreso

El oficialismo introdujo cambios para el RIGI

En el debate de la Ley Bases en el Senado, el Gobierno decidió ceder a algunas cuestiones y eliminó de la lista de privatizaciones a las empresas estatales Aerolíneas Argentina, Correo Argentino y RTA.Además, el oficialismo también eliminó el capítulo previsional, por lo que los eventuales beneficiarios podrán seguir jubilándose sin contar con 30 años de aportes.El senador radical Martín Lousteau anticipó que votará en contra de la ley Ómnibus y presentó un dictamen propio. Al tiempo que Maximiliano Abad, otra de las figuras fuertes del radicalismo, confirmó que acompañará el proyecto del Ejecutivo.Mientras, en las inmediaciones del Congreso, organizaciones sociales, piqueteras, de izquierda, peronistas, de derechos humanos, asambleas barriales y sindicatos se manifiestan en rechazo a la Ley Bases.Hubo apoyo de la UCR. “Lo más razonable es que la comisión se arme, se comuniquen con las autoridades y el debate sigue”, dijo Maximiliano Abad. “No podemos seguir como si nada”, agregó la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri.“Conocemos las artimañas de los que no están en el poder. Sólo quieren hacer perder el tiempo”, agregaron desde La Libertad Avanza.En ese sentido, el senador Wado De Pedro defendió su moción de orden para crear una comisión por los incidentes afuera en el Congreso y se cruzó con la vicepresidenta, Victoria Villarruel.“Expresé la moción, discúlpeme. Yo se que usted reivindica un régimen distinto. Pero esto es un sistema republicano”, dijo el legislador.“No me haga entrar en su historia personal, el que necesita ver qué pasa se retira”, respondió a los gritos la vicepresidenta.Los senadores votaron a mano alzada la moción de orden para crear una comisión que pudiera verificar los incidentes que suceden afuera. La propuesta fue rechazada. “Nuestro bloque va a ir a la calle, vamos a conformar nosotros la comisión para frenar la represión”, dijo De Pedro. Finalmente salieron Carolina Losada, Juliana Di Tullio, Sergio Leavy y Víctor Zimmermann.Antes que comenzaran los cierres de bloque del debate de la ley Bases, el presidente provisional del Senado y titular de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, anunció más cambios para la votación en particular del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), para blindar el articulado y evitar derrotas.Las modificaciones que se realizaron son:-Reducción de actividades: el régimen se circunscribe a las inversiones en el sector agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología.-Plan de desarrollo de los proveedores locales: se especifica que cada desarrollo tendrá que proponer al menos un 20% de la totalidad de inversión en proveedores en organizaciones nacionales, "siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad".-Modificación de plazos de cobros: las exportaciones productos de las iniciativas adheridas al RIGI y efectuadas por los vehículos de proyecto único (VPU) tendrán la obligación de la negociación y liquidación en el mercado de cambios de un 20% luego de transcurridos dos años desde la puesta en marcha del VPU; 40% tras tres años; y un 100% después de cuatro años. "Dichos fondos en los porcentajes referidos serán de libre disponibilidad", precisan las reformas sobre el artículo 196 de la ley Bases, y agrega: "Los VPU no estarán obligados a ingresar y/o liquidar en el mercado de cambios las divisas y/o cualquier contravalor correspondiente a otros rubros o conceptos vinculados al proyecto objeto del plan de inversión aprobado, contando con la libre disponibilidad de los mismos".-Acciones, cuotas o participaciones de los VPU: los activos podrán ser transferidos sin autorización previa de la autoridad de aplicación, debiendo informarle dentro de los 15 días corridos siguientes de ocurrido. Los activos podrán ser objeto de prensa, cesión en garantía, fideicomiso o cualquier otro tipo de negocio jurídico de garantía.