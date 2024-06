Diputados entrerrianos coinciden en defender y sostener la universidad pública

Diputados nacionales de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio analizaron este miércoles con el rector de la UNER, Andrés Sabella, el desfinanciamiento de la universidad entrerriana y sus consecuencias. “La defensa de la universidad pública atraviesa la sociedad independiente de los partidos políticos”, expresó el diputado nacional Gustavo Bordet.Además del ex gobernador, participaron del encuentro que se realizó en el Congreso Nacional, los diputados Carolina Gaillard, Blanca Osuna y Tomás Ledesma, de Unión por la Patria, y Marcela Antola, Pedro Galimberti, Atilio Benedetti y Francisco Morchio. No estuvo el referente de La Libertad Avanza, Beltran Benedit.“Hoy nos reunimos con las autoridades de la UNER y su rector para conocer más detalles de los recortes presupuestarios que está viviendo la universidad, y la imposibilidad de llevar adelante con normalidad las funciones de investigación y extensión, teniendo en cuenta que la UNER cuenta con 5 sedes y 9 facultades”, precisó Bordet.“Con esta política que lleva adelante el gobierno nacional, al igual que el resto de las universidades argentinas, las entrerrianas sufren la caída de recursos que permitan asegurar el normal desenvolvimiento de las distintas carreras en las facultades de competencia”, explicó.El ex gobernador señaló además que “intercambiamos opiniones, porque hay una sesión muy importante que se convocada para el 3 de julio en la que se va tratar un proyecto de financiamiento universitario que ya tiene dictamen, además de la restitución del fondo de incentivo docente (Fonid) que también preocupa al ámbito universitario”.Bordet recordó que impulsó junto a sus pares un proyecto de ley que propone la continuidad por cinco años más del Fondo Nacional de Incentivo Docente con el objeto de promover el cumplimiento de lo establecido por la Ley de Educación Nacional, que reconoce a la educación como prioridad nacional y política de Estado.En ese marco, el ex gobernador hizo saber que el “compromiso puesto de manifiesto por los legisladores fue defender y sostener la universidad pública, y la igualdad de oportunidades para el acceso a la educación”.“En Entre Ríos nuestras universidades han formado a miles de jóvenes entrerrianos que producen conocimiento y son orgullosos egresados del sistema público”, afirmó el diputado.También en la reunión se abordó la necesidad de iniciar y dar continuidad a las obras de infraestructura previstas poder avanzar en una mejor calidad en la oferta universitaria entrerriana.Tal es el caso las aulas y los laboratorios del Hospital Escuela de Medicina Veterinaria de la UNER que funcionarán en la Facultad de Bromatología en Gualeguaychú, y la ampliación de la subsede de la Facultad de Ciencias de la Salud, ubicada en Villaguay, para la carrera de Kinesiología, y el Gimnasio y Comedor para la Escuela Secundaria, en Concordia.