Ley Bases: cuáles son los artículos que podrían caerse en la votación del Senado

Política Martín Lousteau confirmó que estará presente en el Senado y habrá quorum

Sociedad El Senado debatirá este miércoles la privatización de once empresas públicas

Si el Gobierno consigue hoy la aprobación en general de la Ley Bases y el Paquete Fiscal hay dudas en cuanto a la aprobación en particular de algunos artículos. Se trata de, al igual que algunos puntos delEl dictamen salió -tras una intervención de urgencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos- con más disidencias que acompañamientos plenos. Varias de esas disidencias tienen que ver con esos puntos.En el resto de las cuestiones siguen abiertos a negociaciones y de eso dependerá cuántos acompañamientos cosechen. "Ellos siguen negociando cambios. Iremos viendo qué modifican para decidir cómo votar", aseguró una legisladora clave al diarioEl paquete de. Concretamente son tres las empresas que generan la discusión: Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, que abarca la Televisión Pública y Radio Nacional.Los senadores patagónicos de distintas bancadas se abroquelaron por Aerolíneas y Correo. Aseguran que una privatización puede hacerles perder la conexión de vuelos a destinos que hoy son deficitarios pero clave para ciudades y pueblos menos turísticos. Ni hablar Tierra del Fuego, donde el viaje por tierra lleva días de viaje y los ciudadanos argentinos deben entrar por Chile a su provincia. "Si privatizan solo habrá vuelos a Ushuaia y Río Gallegos", señalan.La oposición le pidió sistemáticamente que saque a Aerolíneas y al Correo del artículo de privatizaciones para evitar que se puedan caer también las otras empresas -entre ellas Aysa, el Correo Argentino y el Ferrocarril Belgrano Cargas- que figuran en el mismo listado.Con la reversión del, a pesar de que el oficialismo ya cedió en reincorporar el diferencial del 22 % para zonas desfavorables, por motivos políticos, los patagónicos no van a votar a favor y complican. A ellos se suman quienes ideológicamente están en contra del Impuesto e incluso habían votado por su eliminación durante el gobierno de Alberto Fernández, como varios senadores de los bloques federales.El oficialismo no descarta una ayuda de senadores que responden a gobernadores peronistas, como pasó en el Senado.A su vez, elque es excesivamente beneficioso para los inversores, que afecta a los inversionistas y empresarios locales, que invade autonomías provinciales e incluso que es un peligro ambiental. Hubo senadores, como Lousteau y Kueider, que directamente pidieron votarlo en una ley aparte. El régimen plantea beneficios fiscales, aduaneros y cambiaros para inversiones superiores a 200 millones de dólares., que elimina la moratoria aprobada por el propio congreso el año pasado, también está en rojo. La cordobesa Alejandra Vigo, del bloque federal, y Guadalupe Tagliaferri (PRO) habían marcado diferencias.El oficialismo apuesta a que si algún artículo se cae, en la vuelta a Diputados se pueda reincorporar.