Senado entrerriano aprobó el subsidio a la tarifa eléctrica para universidades

Defensa de los medios públicos

Ley de Transición de Gobierno

Subsidio a la tarifa eléctrica de Universidades

Otros proyectos

Sobre tablas

Homenaje

La Cámara de Senadores de Entre Ríos realizó este martes la octava Sesión Ordinaria correspondiente al 145º Período Legislativo. Fue presidida por el vicepresidente primero Rafael Cavagna (Nogoyá- Juntos por Entre Ríos), en reemplazo de la vicegobernadora y presidente del Senado, Alicia Aluani, quien se encuentra a cargo del Ejecutivo provincial.En la sesión de este martes, los senadores aprobaron el proyecto de comunicación por el cual expresaron su apoyo en defensa de los medios públicos. Al respecto, el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú- Juntos por Entre Ríos) pidió la palabra para fundamentar la iniciativa.“Voy a pedir a nuestros colegas senadores la aprobación de este proyecto de comunicación que señala que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las áreas que correspondan, analice las medidas necesarias para evitar el cierre de la Agencia Nacional de Información Pública y Noticias (Télam), como así también el proyecto de privatización de la empresa estatal bajo cuya órbita funcionan la TV Pública y Radio Nacional, junto a su cadena de emisoras públicas de la nuestra provincia: LT14, Radio General Urquiza de Paraná; LT11, Radio General Ramírez de Concepción del Uruguay y LRA42, Radio Nacional Gualeguaychú, a fin de garantizar la soberanía informativa a lo largo y ancho del país con contenido federal, pluralidad de voces y opiniones”, afirmó.Y continuó: “Entre los fundamentos entendemos que la libertad de expresión es una garantía esencial para una sociedad democrática y la misma se integra necesariamente con el derecho a la comunicación de los medios y el derecho a la información de los ciudadanos. Los medios públicos de comunicación son de vital importancia para la llegada de la información a los puntos más recónditos de la provincia, tal como en los distintos departamentos donde está nuestra radio lo podemos comprobar. En radios como LT14 Radio General Urquiza de Paraná, desde hace casi 80 años, LRA42 Radio Nacional Gualeguaychú, 37 años y LT11 Radio General Urquiza de Concepción del Uruguay, 73 años, vienen informando sobre lo que pasa en cada región de la provincia. Es necesario sostener a los medios públicos como fuentes de igualdad en el acceso a la información para que se escuchen todas las voces y opiniones que fortalezcan la democracia”.Seguidamente, los senadores aprobaron con modificaciones el proyecto de Ley de Ejecutivo por el que se establece el régimen legal de transición de gobierno. Al respecto, el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos) explicó que este proyecto “tiende a que la transición entre el régimen del gobierno saliente en las etapas de cambio de gobierno sea eficiente, que sea transparente y que sea ordenada”.Sobre el contenido del mismo, detalló que el proyecto “está fundado en tres ejes, posibilita que el gobierno entrante cuente con la mayor cantidad de información posible; que el gobierno saliente cumpla con el deber de informar y de manera pública ya que la ley establece la obligación de realizar un informe que después se publica; y también recoge un criterio de responsabilidad fiscal por el cual se le limita al gobierno saliente hacer designaciones o recategorizaciones de personal con algunas excepciones que están fundadas, como en cargos obtenidos por concurso y las designaciones que se hicieron en el marco de paritarias”.demás, explicó que “se establece una comisión de transición que se designa en los primeros días posteriores a las elecciones”.Asimismo, hizo referencia las modificaciones realizadas al proyecto por parte de los senadores, principalmente en la redacción de algunos artículos para hacerlos más claros y elimina la petición de claves informáticas por parte del gobierno saliente. Además, se elimina la regulación de sanciones políticas y se establecen sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento de la ley.Por su parte, el senador Juan Cosso (Villaguay – Frente Más Para Entre Ríos) habló en representación del bloque opositor para agradecer “que se hayan recibido por parte de la Presidencia y por parte del Bloque Oficialista algunas modificaciones que hemos decidido introducir” y se refirió a la relevancia del proyecto: “Viene a traer transparencia y a complementar todo lo que tiene que ver con lo que ya son los órganos de control ya existentes y que tienen su funcionamiento legal, pero que a veces los resultados no se ven inmediatamente cuando hay un cambio de gobierno.“El único antecedente que existe en la provincia es el de la municipalidad de Paraná que fue base para lo que fue el proyecto que vino del Ejecutivo y es importante que este proyecto de ley invite al resto de los gobiernos locales a adherir a este régimen”, agregó.En el recinto, los senadores dieron tratamiento al proyecto de ley, de autoría del senador Martín Oliva (Uruguay- Frente Más para Entre Ríos) y sus pares del bloque, que dispone el otorgamiento de un subsidio a la tarifa eléctrica del 50% (cincuenta por ciento) a favor de las Universidades Públicas con asiento en la provincia de Entre Ríos hasta el 31 de diciembre de 2024.El presidente de bloque pidió la palabra y fundamentó: “Estamos aprobando este dictamen, espero que lo podamos hacer entre todos, lo que estamos haciendo es no solamente mostrar el pormenorizado análisis que hicieron nuestros colaboradores de lo que significa reducir la tarifa de luz como está en el dictamen, sino que no es solamente plata, es una reducción en lo que tiene que pagar cada facultad, en este caso no hablamos de la UADER porque la UADER tiene un 100% de cobertura con la provincia, sino hablamos de 12 instituciones, 9 facultades de la UNER y 3 UTN. Lo que estamos haciendo es, a los gastos fijos que tienen ellos, reducirles un poco para que, entre otras cosas, les quede para becar, para investigar”.En otro tramo de su alocución, el senador manifestó: “No estamos solamente votando un número económico, estamos cuidando a jóvenes, hombres y mujeres de nuestra provincia, que quizás por primera vez en su familia tienen un título universitario. Eso, ojalá, lo hagamos desde acá, todos juntos, porque es un trabajo de todos”.En tanto, el senador Alberto Otaegui (Gualeguay- Juntos por Entre Ríos) expresó el “profundo compromiso” de su bloque “con la educación pública en general y con las universidades públicas en particular”.En esta línea, el legislador manifestó: “Es a través de la educación que podemos construir un futuro de igualdad y prosperidad para nuestro país. Y las universidades que funcionan en nuestra provincia han sido históricamente un faro para lograr estos objetivos. Vemos que el fortalecimiento de la educación pública es uno de los ejes fundamentales para la recuperación de nuestro país. Y es la manera que tenemos como Estado de llegar con las herramientas que se necesitan para la prosperidad de todos los argentinos y no de unos pocos”.Y añadió: “Después de escuchar a los rectores de las universidades provinciales explicándolos la problemática que tienen actualmente con los costos de funcionamiento, vamos a acompañar este proyecto para que el gobierno provincial le otorgue un subsidio del 50% a la tarifa eléctrica de las universidades públicas”.Durante la sesión, además, los legisladores aprobaron el ingreso del proyecto de Ley del Superior Tribunal de Justicia, por el que se establece que el Agente Financiero Provincial pagará al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia un canon mensual en razón de los saldos disponibles de todas las cuentas bancarias judiciales abiertas por disposiciones de los jueces y las juezas provinciales en los juicios que tramitan en sus juzgados (Expediente Nº 14.996). La iniciativa pasó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.Asimismo, se dio tratamiento al despacho de la Comisión de Legislación General, proyecto de Ley de autoría del senador Rafael Cavagna (Nogoyá- Juntos por Entre Ríos), por el cual se deroga el artículo 75 de la Ley N° 7.896 (Expediente N° 14.963).Asimismo, los legisladores aprobaron sobre tablas, seis proyectos de declaración y cuatro de comunicación.Al turno de los homenajes, el senador Rubén Dal Molín (Federación- Juntos por Entre Ríos) se refirió al Día del Periodista que se conmemoró el pasado 7 de junio.Por su parte, el senador Ramiro Favre (Colón- Juntos por Entre Ríos) habló sobre el nuevo aniversario de la creación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), el 8 de Junio de 2000, durante la segunda Gobernación de Entre Ríos de Sergio Alberto Montiel.