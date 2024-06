Vacunatorio Vip: la fiscalía pidió el procesamiento de Ginés González García

Lo solicitaron ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que tiene pendiente resolver la situación procesal del exministro, quien ya fue indagado y negó haber cometido delito por las vacunas entregadas en plena pandemia del coronavirus.El pedido alcanza también a Alejandro Salvador Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud; a María Elena Borda, ex jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Posadas; a Graciela Torales, ex jefa de Coordinación de atención a Pacientes de ese hospital; a Alberto Maceira, ex director del Hospital Posadas; y a Marcelo Ariel Guille, secretario privado del entonces Ministro.Anteriormente, las defensas también pidieron que todos los acusados sean sobreseídos y en los próximos días la jueza Capuchetti deberá resolver su situación procesal.La causa por el “Vacunatorio VIP” fue uno de los escándalos más grandes que sacudió al gobierno de Alberto Fernández. En plena pandemia del coronavirus, cuando escaseaban las vacunas, se descubrió que había personas que se salteaban los turnos de vacunación contra el Covid-19 y recibían el antídoto antes de lo estipulado.La investigación comenzó en 2021, después de que se conocieran los casos de la entrega de vacunas de privilegio que ayudó a aplicar al periodista Horacio Verbitsky, al diputado del Frente de Todos, Eduardo Valdés, y al ministro de Defensa, Jorge Taiana, entre otros. Esto hizo que Fernández le pidiera la renuncia como titular de la cartera de Salud, y lo reemplazó Carla Vizzotti.A fines de marzo de este año, González García salió a hablar y dio su versión de los hechos. “Estoy acusado por dar nueve vacunas que estaban autorizadas totalmente, que les correspondían porque eran mayores de 60 años. Algunos tenían otras causas, eran médicos, personal estratégico, diputados y senadores. Todos además fueron vacunados cuando ya había en esa categoría más de 35 mil vacunados”.El funcionario, acusado de “ejercer sus funciones de manera abusiva” aclaró que “todo el mundo sabe que nunca hubo un vacunatorio en el Ministerio, ni antes ni después” y se refirió a la vacuna que recibió el periodista Horacio Verbitsky: “Esa fue una emergencia porque al periodista que se fue a vacunar al Posadas no lo quisieron vacunar por sus antecedentes políticos. Como consecuencia de eso, un día que yo no estaba en Buenos Aires se pidió permiso al director del hospital para ir al ministerio a vacunar a los nueve y eso fue lo que se hizo”.