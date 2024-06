Cristina Kirchner criticó la Ley Bases antes de su tratamiento en el Senado

La vicepresidenta Cristina Kirchner criticó la Ley Bases impulsada por el presidente Javier Milei en las vísperas de su tratamiento en la Cámara de Senadores. Lo hizo al compartir un clip del colectivo audiovisual Indisciplinados que cuestiona el proyecto oficialista que se debatirá y votará mañana a las 10.



A través de sus redes sociales, la dos veces mandataria compartió un mansaje que concluye con un pedido concreto: “No al saqueo de nuestros recursos. No a la ley Bases”.

“Anoche en A24 presentaron este video que me encantó”, planteó Fernández de Kirchner desde su cuenta de X junto a una pieza audiovisual que dura poco más de 3 minutos que deja ver algunos planos de distintos paisajes de la República Argentina.



“Pensá cuáles son las cosas que te hacen ser vos. Esas cosas que llevás y te llenaron de orgullo porque te costaron un montón”, inicia una voz en off mientras de fondo se escucha Inconsciente colectivo de Charly García.

Asimismo, llama a la reflexión: “Anotá las cosas que te gusta hacer y todavía no pudiste hacer pero no perdés las esperanzas. Ahora pensáte haciendo lo que te gusta hacer, eso también define quien sos”.



El clip recopila además declaraciones de distintos manifestantes, entre ellos, una joven asegura que “el Poder siempre va a estar dispuesto a hacer que las cosas vayan en una dirección en la cual los que salen bien parados son pocos”.

En sintonía, mirando a cámara, otro de los presentes sostiene que “los derechos son posibilidades vitales que en determinado momento una sociedad no acepta que sean privilegios o prerrogativas de unos pocos”.



El mensaje más enérgico es el de una jubilada que en referencia a las recetas del gobierno libertario plantea que “nos quieren dejar sin nada, nos va a vender”, y en un mensaje a los diputados mientras se golpea el pecho exige que “se pongan los pantalones porque están firmando cheques en blanco y después van a hacer los que se les de las pelotas con nuestra Argentina”



“Ahora pensá si sacándote todas esas cosas, las que tenés y las que soñás seguís siendo vos”, completa la voz en off en paralelo a que se suceden imágenes de YPF, Aerolíneas Argentinas y de las Islas Malvinas.

Con un plano de una de las movilizaciones a las puertas del Congreso, el video concluye con una placa negra en la que se lee: “No al saqueo de nuestros recursos”. “No a la Ley Bases”. Fuente: (NA)