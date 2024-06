UADER cumplió 24 años: “La universidad tiene su presencia”, afirmó González

Lacumplió este sábado sus primeros 24 años de vida con la formación de profesionales en la provincia. Por tal motivo, en el programa, que se emite por, estuvo como invitado, el primer Rector organizador. Contó detalles de cómo se llevó adelante la creación, los propósitos principales y resaltó el valor de Sergio Montiel, quien fuese gobernador de la provincia de 1983 a 1987 y de 1999 a 2003.Sobre cómo se gestó la idea de hacer una universidad en Entre Ríos: “El proyecto tendrá aproximadamente unos 50 años. El doctor Montiel, entre otras personas como por ejemplo el doctor Eduardo Barbagelatta que fue el rector normalizador de la UNER en el ’83, a instancias de la Franja Morada. Conformaron una comisión pro universidad en Entre Ríos. En ese momento, había dos grupos de trabajo. Había otro pro universidad en Gualeguaychú. Con los procesos, eso se detuvo. En la democracia del ’74, en el corto periodo, se forma la UNER, pero nunca logró definir su estatuto porque entró la derecha al gobierno democrático y después el golpe”.Posteriormente, “en el año ’83, tuvimos una mesa de discusión con el doctor Montiel, donde nuestras solicitudes, más allá de querer participar en la opinión con respecto al rector normalizador de la UNER, necesitábamos la reapertura de la Facultad de Ingeniera. Por lo cual, desde la provincia se dio un pleno apoyo con una condición: que se dictara una carrera de Ingeniería nueva. Ahí nace Bioingeniería y ya en ese momento Montiel nos plantea que tendría entre sus proyectos la creación de una universidad provincial”.Ante este panorama, se solicitó “tiempo” a raíz de que “no habíamos tenido madurez institucional en la UNER y que recién estábamos en la puesta en marcha de la universidad y lo aceptó”. En ese momento, valoró la gestión del entonces gobernador: “No dejó de impulsar la educación superior universitaria. Creo el Instituto de Informática, el Instituto de Diagnóstico por Imágenes en Ramírez, el Instituto de Electrónica en Concepción del Uruguay, el Instituto de la Administración Pública en Entre Ríos, levantó la jerarquía de la Escuela de Enfermería. Es decir, no dejó de pensar en un proyecto que excede estos 24 años”.Luego se avanzó en el ’99 “con una propuesta de crear una Facultad de Veterinaria en Villaguay. Le pedí un encuentro y me parecía que lo que hablábamos en el ’83 con Bioingeniería conllevó que el secretario de Ciencia y Técnica de la Nación, el doctor Manuel Sadosky visitara Paraná porque se inauguró el primer laboratorio de biotecnología pensando en generar insulina, la vacuna oleosa que dio el puntapié para lo que hoy es el plan de vacunación de la aftosa.”.En ese momento, afirmó que Montiel “me invitó a que le escriba un documento que significó el pedido de creación de la Universidad Autónoma. Estuve un periodo como asesor hasta que se sancionara la ley y después me sorprendió porque mis antecedentes académicos no condecían con la historia universitaria de ese rector. Los estatutos de rector solicitan ser titular o asociado y yo era JTP en la faculta de Agronomía. De todas formas, me designó”.“En ese periodo ya hablábamos del cierre de fibra óptica de la provincia, que lo concretó Urribarri; de la necesidad de que se transite del atlántico al pacífico con la famosa autopista. Si bien su objetivo era que la autopista fuera hacia Colón, se llevó adelante la Autovía Concordia-Paraná.Seguramente, como toda institución, muchas personas pueden plantear sus críticas. No participo de aquellas partidarias, sino de algunas críticas políticas” remarcó sobre el logro de la creación de la nueva universidad en la provincia.Por otro punto, cuestionó: “No estoy de acuerdo que se divida la universidad, que una parte pida ser nacionalizada y otra no. Me parece que se desmembra que ya tiene su jerarquía a nivel nacional”.“La universidad tiene que estar en la provincia, más allá de las cuestiones presupuestarias, que es muy pesado porque tenes los factores de decisión al lado tuyo. Vos como universidad nacional tenés que ir a negociar al CIN, se te diluyen el poder como institución educativa. Acá lo tenés al lado. Los chicos hicieron varias movilizaciones, no se terminó, pero empezaron a construir el edificio. Tenés directa incidencia con quien toma las decisiones. De eso es particular de mi análisis del poder”, remarcó.Por otra parte, comentó que “el profesional docente tiene que tener el mejor sueldo posible” para evitar problemas con paros. Cabe destacar que ya hubo cuatro en este corto lapso de gobierno nacional.Asimismo,. No es una cuestión de título, sino un ejercicio en la investigación y la extensión. En ese sentido, los proyectos educativos son a largo plazo”.