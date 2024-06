Ley Bases: Diputados analizarán si mantienen los cambios que introducirá Senado

El oficialismo y los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados comenzarán esta semana a evaluar si mantendrán los cambios que introducirá el Senado a la ley Base y el paquete Fiscal o buscarán armar una mayoría que le permita insistir con su redacción original en puntos claves como la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, el blanqueo de capitales y el Régimen de Inversiones (RIGI) diseñado por el Gobierno para poder traer grandes dólares frescos.



Los bloques de la UCR, Pro, Hacemos, Coalición Cívica e Innovación así como la oficialista Libertad Avanza deberán esperar la votación de los proyectos en el Senado para observar con que mayorías se aprueba los artículos que se modificarán ya que si se votan con los dos tercios-algo que hoy parece lejano- la Cámara baja solo tendrá la opción de mantener la redacción del Senado, pero sí en cambio se votan es con mayoría simple diputados puede insistir con su redacción original.



El Senado convocó a una sesión especial para el miércoles a las 10 para tratar los proyectos de ley Bases y el paquete fiscal que fueron aprobado el pasado 29 y 30 de abril en la Cámara de Diputados y tras haber emitido dictamen de mayoría sobre estas dos iniciativas que tienen alrededor de cuarenta modificaciones, que algunas son clave como en el caso como el RIGI, el blanqueo e Impuesto a las Ganancias.



El presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, afirmó el viernes pasado que buscará sancionar lo “antes posible” las leyes de Bases y el Paquete Fiscal y admitió que las modificaciones que se están planteando en esa instancia “en general son buenas”.



Sin embargo, dejó una puerta abierta para que, en Diputados, una vez que vuelva el proyecto, se pueda insistir en algún artículo en caso de que el Senado quite alguna parte sustancial de la ley.

Menem dijo que si bien la idea es convertir en ley los proyectos de Bases y el Paquete Fiscal lo antes posible, pero señaló que uno de los inconvenientes es la cantidad de feriados que hay en la semana siguiente de la sanción ya que hay tres feriados.



Los diputados de los bloques dialoguistas ven con buenos ojos algunos de los cambios introducidos en el tema del blanqueo de capitales, y el RIGI e incluso en el capítulo de facultades delegadas para sumar organismos que no podrán ser eliminados, fusionados o disueltos como en el caso del Banco de Datos Genéticos cuya inclusión fue solicitada por el radicalismo, indicaron fuentes parlamentarias.



Pero el tema que genera más ruido en algunos de los bloques dialoguistas son los cambios en el impuesto a las ganancias porque preferían que se mantenga la redacción de diputados, indicaron fuentes parlamentarias.



Este proyecto permitirá recuperar a las provincias los recursos que perdieron el año pasado cuando a instancias del entonces ministro de Economía Sergio Massa, se eliminó la cuarta categoría y solo se mantuvo el tributo para los sueldos altos superiores a dos millones lo que implicó una perdida para la Nación y las Provincias de tres billones de pesos. Además este años las provincias también perdieron más de 1 billón trescientos millones debido a que el Gobierno no prorrogó el Fondo de Incentivo Docente.



La Cámara de Diputados reformó la ley ganancias para que vuelvan a pagar el tributo los empleados de relación de dependencia que perciban 1.800.000 de sueldos brutos en el caso de los solteros y 2,3 millones de pesos de sueldos brutos en el caso de los casados, en tanto se mantienen las deducciones por intereses hipotecarios, hijos, esposa, el personal de casas particulares, prepagas y seguros de vida, con lo cual se estima que volverán a tributar más de un millón de personas.



El Senado reformó el proyecto aprobado en diputados que los trabajadores de las provincias patagónicas tengan un diferencial del 22 por ciento en mínimo no imponible con lo cual empezarán a tributar a partir los salarios de casi 2.2 millones de pesos brutos en el caso de los solteros y en el caso de los casados de 2.8 millones de pesos de sueldos brutos.



Algunos observadores de los bloques dialoguistas creen si los gobernadores recuperan parte de los ingresos que perdieron en el 2023 pueda encararse una negociación con el Gobierno y sin una ley que confronte con el Poder Ejecutivo por los fondos del FONID que tiene un impacto fiscal de 1,2 billones de pesos.



En cambio, los diputados dialoguistas estarían dispuestos avalar los cambios en capitulo de Rigi que es un régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) para atraer inversiones extranjeras enfocados en grandes emprendimientos petroleros y mineros, entre otros. donde existan inversiones superiores a 200 millones de dólares hasta 900 millones de dólares. Los bene y a cambios los inversionistas tendrán beneficios en el IVA y Ganancias, y en el blanqueo de capitales.



“Los cambios en el RIGI y blanqueo son modificaciones que mejoran el texto aprobado por diputados”, dijo en off una fuente del radicalismo.



Allí el dictamen de mayoría delimita las autonomías provinciales y obliga a los grandes inversionistas a tener un programa de desarrollo con proveedores locales, que también participen tendrán beneficios fiscales y cambiarios.



Otro punto que fue clave que las provincias tendrán un aumento en las percepción de las regalías mineras del tres al cinco por ciento.



Sobre las limitaciones que se incluyó en el blanqueo para que no puedan ingresar los que ya participaron de ese beneficio en el 2018 en el Gobierno de Mauricio Macri, los funcionarios que estuvieron en sus cargos en los últimos diez años, y los hermanos de los funcionarios también existe la predisposición aceptar de la oposición así como de los cambios introducidos en las facultades delegadas para restringir atribuciones para fusionar algunos organismos. (Fuente: Noticias Argentinas)