Capital Humano: presentó la renuncia el jefe de asesores de Sandra Pettovello

Pettovello giró $14.000 millones para alimentos, pero la compra no se concretó

Según comentó el dirigente, quien además trabaja como mánager de artistas, la renuncia fue anunciada debido a "motivos personales y el compromiso laboral con el artista que trabajo". De esta manera, Szereszevsky finalizará, al menos temporariamente, su paso por la política y acompañará a la banda Ratones Paranoicos en una nueva gira musical.La mano derecha de Pettovello dejó su cargo a pesar de que el Ministerio se encuentra en su momento más álgido, en medio de renuncias y la salida de funcionarios clave como Pablo De la Torre.Luego de la salida de Szereszevsky, son cerca de 40 los dirigentes de alto rango de La Libertad Avanza (LLA) que dejaron el Gobierno y, en este marco, el Ministerio de Capital Humano es la cartera que más bajas registra desde el 10 de diciembre.En apenas 6 meses de gestión, Milei echó a cerca de 40 funcionarios, algunos de ellos con cargos tan pesados como Nicolás Posse que fue eyectado de la jefatura de Gabinete. Y un dato no menor: más de un tercio de esos 40 se desempeñaban en Capital Humano.Entre los funcionarios que ya no están en la cartera dirigida por Sandra Pettovello, se encuentran: Maximiliano Keczeli (exsecretario de Coordinación Legal y Administrativa); Gerardo Marcelo Hita (exdirector del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales); Juan Ignacio López Montoiro (exsubsecretario de Gestión Administrativa); Ricardo Spartano (exsubsecretario de Gestión Administrativa); Marcelo Rubén Basilotta (exdirector ejecutivo Casa Patria Grande).Además, también se registran bajas dentro del área de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que contó con la salida de su titular, Pablo de la Torre; en la Secretaría de Trabajo, en ANSES, Secretaría de Educación y Cultura.Sandra Pettovello, además, deberá dar explicaciones por la entrega de $14.000 millones al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde el organismo internacional hasta el momento no concretó la compra. Con esa suma, debía encargarse de adquirir alimentos para los comedores populares.Esta denuncia se suma a la que se le realizó a la ministra de Capital Humano por haber firmado la transferencia de más de $6.700 millones a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la compra de alimentos, cuando sólo estaba autorizada a hacerlo hasta 2.700 millones.El pasado 8 de febrero, la ministra autorizó con su firma la transferencia de $14.000 millones al "Proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre" para la compra de mercadería para asistencia alimentaria, informó