"La educación es lo más importante que debo tener en mi rol de gobernador"

Política La Asamblea Universitaria reeligió a Luciano Filipuzzi como rector de la UADER

El mandatario estuvo este viernes en la sede de la Uader, en Paraná, junto al ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, donde tuvo lugar la asamblea universitaria. Con la elección de las máximas autoridades de la casa de altos estudios se cierra el calendario electoral que incluyó, a lo largo del año, la votación de decanos y la conformación de los colegios electorales. De esta manera, se afianza la institucionalización de la Uader, que este sábado 8 de junio cumple 24 años de su creación.En la oportunidad, el gobernador felicitó a "la comunidad académica de la Uader por el desenlace del proceso electoral, en el cual la autonomía de la universidad se expone en su máxima expresión".Sostuvo además que "la educación es lo más importante que debo tener como objetivo en mi rol de gobernador" y, en ese marco, advirtió que "el 50 por ciento de los estudiantes no llegan a terminar el ciclo y no tienen oportunidad ni siquiera de pensar en una educación universitaria"."Es parte de mi responsabilidad tratar de que nuestra universidad tenga las herramientas e instrumentos para que podamos tener la mejor calidad de educación universitaria del país", acotó.Señaló que, entre otras cuestiones, eso implica reclamar recursos. Dicho eso, destacó que "este rector ha entendido, como entiendo yo y mi equipo, que siempre hay que gestionar con eficiencia y con eficacia, tengamos los recursos o no. Cuando no tenemos los recursos, como ocurre ahora, tenemos que ser mucho más eficaces y eficientes priorizando resolver problemas y no quedándonos quietos frente al avance de la tecnología".Más adelante, se refirió al desafío de tener objetivos compartidos con el sector privado, y el de "incorporar a la academia al mundo y a las ideas. Se ha avanzado mucho en la Uader en estos años, pero hay que avanzar muchísimo más"."Como gobierno, tenemos el desafío de ser el gobierno más austero, abierto, moderno y eficiente de la historia de la provincia, y a punto de cumplir un cuarto de siglo, sé que ustedes tienen un desafío parecido: el ser la gestión de la Uader más abierta, más transparente, más eficiente y más moderna de estos jóvenes 24 años", concluyó.Por su parte, el rector reelecto, Luciano Filipuzzi, agradeció al mandatario entrerriano porque, si bien han concurrido a la asunción de autoridades, "es la primera vez que un gobernador asiste al acto eleccionario donde se da la legitimidad a las nuevas autoridades"."Eso que sostenemos nosotros como autonomía y como bandera se obtiene hoy, en este día, cuando finaliza un proceso extenso, que lleva meses, donde se van haciendo muchas elecciones indirectas", dijo el rector y, en ese sentido, consideró que el hecho de "que esté presente hoy el gobernador para nosotros es importante y es un respaldo muy fuerte, porque se trata de una universidad que es de la provincia de Entre Ríos y nosotros la entendemos como tal y la defendemos como tal, entonces no es menor el acompañamiento".En la oportunidad, Román Scattini agradeció la presencia del gobernador y celebró poder acompañar durante cuatro años al rector reelecto, Luciano Filipuzzi, a quien consideró "un formador, un maestro".La Uader tiene cuatro facultades que ofrecen 160 carreras y con sedes en 18 localidades de la provincia. Su comunidad educativa la integran 31.000 estudiantes de nivel superior, 3.500 docentes y 600 administrativos. También cuenta con cinco escuelas preuniversitarias.