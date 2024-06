Frigerio saludó a periodistas en su día: las anécdotas de quienes comunican

Política Frigerio habló de aguinaldo y transferencia de rutas nacionales a la provincia

Las vivencias de quienes comunican las noticias

En el Día del Periodista, el gobernador Rogelio Frigerio saludó a los trabajadores de prensa entrerrianos y valoró la tarea que llevan adelante, que es "fundamental para la democracia y también para nosotros, para transmitir la acción de gobierno".En el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, junto a la vicegobernadora Alicia Aluani, y al secretario de Comunicación y Prensa, Sergio Kneeteman, el primer mandatario provincial mantuvo este viernes un encuentro con periodistas de distintos lugares de la provincia.En la oportunidad, felicitó a los periodistas y les agradeció por la tarea, "que a veces se pone en cuestionamiento, como la nuestra, como la de los funcionarios o de los políticos, y no es comprendida".Hizo notar también que el trabajo que hace la prensa "se agiliza y se hace mucho más eficaz y eficiente cuando del otro lado hay un gobierno transparente, que no esconde la información, como lo es el nuestro". En ese orden, mencionó la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública y el portal de información abierta.Finalmente, les manifestó: "Sepan que en este gobierno siempre va a haber tiempo y un funcionario que esté dispuesto a darles la información que ustedes necesitan para proveer una buena noticia, concreta y con todo el chequeo que esa información, sobre todo pública, requiere".A su turno, el secretario de Comunicación, Sergio Kneetman, agradeció la labor conjunta que viene desarrollando con el periodismo de la región. "Nos ha tocado en estos seis meses comunicar más malas que buenas noticias. Ustedes nos han acompañado siempre", remarcó.Expresó también su gratitud para con el equipo de carrera del área que dirige, con el que "nos hemos logrado ensamblar. Ha sido siempre un pedido del gobernador, que trabajemos juntos con el equipo. Siempre nos dice además que, una buena gestión mal comunicada es una mala gestión, y nos exige siempre en ese sentido", concluyó Kneetman.Sonia Fernández, de, diferenció su forma de trabajo con la de su compañero Víctor González. “Él es un ansioso, siempre lo fue”. El comunicador, por su parte, recordó los momentos en los que grababan los noticieros, que salían a las pocas horas.“Son muchas anécdotas, sobre todo del momento cuando uno recién empezaba, en Isletas”, rememoró Gonzalo de; y mencionó la distribución de diarios hacia el campo: “Buscarlos bajo la lluvia, hacer dedo para repartirlos”, contó.Fabio, por su parte, entre sus vivencias como movilero, ponderó el lazo que se forma entre compañeros. “Hay muchas anécdotas para contar vinculadas a nuestro trabajo como movileros y valoro mucho las vivencias fuera de aire, el compañerismo”, aseguró.Esteban, en tanto, mencionó el trabajo para la prensa institucional: “En los viajes al interior de la provincia y a Buenos Aires con el gobernador, se comparte con otros periodistas y se aprende de ellos”, valoró.Rocío Corrales, de la redacción de, por su parte, explicó: “Mi tarea, todos los días, se basa en desgravar los testimonios de los entrevistados, publicar noticias periodísticas y en la labor de redacción, el complemento de ser fotógrafo, editor de videos y hasta community manager, porque realizamos multiplicidad de actividades en lo que es la redacción”. “Lo que más me gusta en mi rol de redactora es el poder ayudar a la gente, ser ese intermediario entre aquel que pide ayuda, porque confía en uno cuando necesita una solución, y uno como comunicador para redactar ese mensaje que impacte y esa persona pueda ser ayudada”, sostuvo. Y agregó: “Y que a uno le llegue la noticia de que esa persona fue ayudada, es lo más me da satisfacción en la profesión, el ser esa mano que ayuda”.