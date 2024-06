La Justicia ordenó al Gobierno presentar un plan para distribuir los alimentos

La Cámara Federal porteña confirmó la cautelar del juez Sebastián Casanello que le ordenó al Gobierno elaborar un plan de distribución inmediata de los alimentos almacenados para comedores populares y merenderos.



El tribunal de alzada avaló la decisión del magistrado de "encomendar al Ministerio de Capital Humano a que elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato".



El fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Guillermo Farah y José Boico pidió también “se evalúen las conductas desplegadas" por Juan Grabois, querrellante de la causa, y Leila Gianni, secretaria de Legales del Ministerio, tras la pelea que tuvieron en los tribunales.



"Ganamos la apelación. Sorpresas te da la vida. Contala como quieras Pettovello, pero repartí la comida. Nosotros, sin miedo, hasta que no falte pan en ninguna mesa", expresó a través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter) Grabois.



Casanello había dado un plazo de 72 horas para elaborar ese plan, aunque el Gobierno no lo cumplió. (Ámbito)