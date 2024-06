Reconocimiento: pagarán 60.000 horas por francos acumulados a 4.900 enfermeros

Foto: Guillermo Grieve y Mariano Camoirano

En el marco del programa entrerriano de Salud, el gobernador Rogelio Frigerio anuncióde hospitales y centros de atención primaria. “Es un paso adelante en la organización del ministerio de Salud”, aseguró ael ministro Guillermo Grieve.“Después de haber trabajado dos años en el programa de Salud, al personal de Enfermería no se le reconocía su función, es decir que al enfermero que trabajaba un fin de semana o un feriado, se le determinaban francos, y eso entraba en un circuito en el que ese franco aumentaba el tiempo en el que el enfermero mismo no estaba posteriormente y nunca se reconocía el pago de esa función, que era tremendamente importante”, explicó Grieve.Y continuó: “Por lo tanto, lo que se transformó en, fue acumulándose hasta llegar, como lo definió el gobernador Rogelio Frigerio, aque es parte del corazón del trabajo de nuestros hospitales y centros de atención primaria”.Grieve informó que el ministerio de Salud presentó al gobernador Frigerio “un elemento primordial para reconocer las horas para abonarlas en un período determinado, que reconoció Economía, para darle al trabajador lo que era de ellos; ypara determinar inmediatamente y a fin de mes el reconocimiento de su extensión laboral para pagarse y que no acumulen francos”. En la oportunidad, anunció que “se hará lo mismo con choferes y hotelería, pero resta determinar cómo están registrados, a fin de incorporarlos”.Por su parte, el secretario provincial de Trabajo, Mariano Camoirano, destacó que el planteo de Salud se dio “en un contexto de diálogo y de paritarias sectoriales”; y ponderó “la política del gobernador Frigerio para que se encuentren representantes sindicales de diferentes disciplinas en un diálogo constructivo”. Respecto a la forma en la que se abonarán los francos adeudados, mencionó que “se analizará un plazo y un análisis del crédito presupuestario y financiero para reconocer a los enfermeros de los 65 hospitales y cuánto corresponde a cada uno”.El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, en tanto, ponderóy ponderó “el mensaje político del gobernador de reafirmar lo sumamente necesario que es el Estado”.“Hace décadas, los enfermeros atravesaban una situación muy injusta y de inequidad, y desde el sindicato reclamábamos que se regularicen definitivamente los francos; al planteo lo llevamos con claridad a la paritaria sectorial, argumentamos el motivo -la necesidad de regularizar la situación- y hoy el gobernador comunicó el hecho tan injusto que denunciábamos”, expuso. En la ocasionó, el dirigente gremial aclaró queConsultado a Muntes por el salvataje de la Caja de Jubilaciones que anunció el Ejecutivo entrerriano, éste señaló: “La reivindicación fundamental del anuncio del Gobierno provincial es que lo troncal de la ley 8732 no se toca, que es el 82% móvil por el que siempre luchamos, la edad jubilatoria y el cálculo; sí avanzaron sobre puntos que eran necesarios, pero no escucharon nuestra posición para revertir la situación porque, lamentablemente, la pérdida sigue siendo de los trabajadores. En la ocasión, el gremialista reconoció que “el Gobierno provincial intenta resolver el tema, siendo que anteriormente no se tocaba el tema; pero -advirtió- había otras alternativas para garantizar el déficit previsional”.