Rosario Romero expuso en el Congreso sobre la situación del transporte en Paraná

Intendentes de capitales y grandes ciudades reclamaron en el Congreso ante los diputados y senadores la equidad en los subsidios para el transporte urbano del interior del país. Presentaron una iniciativa de ley para crear un Fondo Federal de Compensaciones que permita restituir aportes y recursos.



La intendenta de Paraná, Rosario Romero expuso por la mañana en la Comisión de Transportes en Diputados y por la tarde en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado.



“Los intendentes presentamos un proyecto de ley que basado en el impuesto al combustible que pagamos todos los paranaenses se le restituya a las provincias un aporte que se destine al transporte público. Un aporte de devolución coparticipable de ese impuesto que todos pagamos para que deje de haber esta diferencia entre lo que es el AMBA y el resto de las ciudades del país”, indicó Romero al hacer uso de la palabra.



Más adelante, ahondó: “Las ciudades de economía vigorosa subsidian sus transportes. Tiene sentido subsidiarlos por los objetivos grandes del Estado. Esto no es un invento argentino. Y además coincidimos en que el subsidio vaya al usuario”, agregó.



“Los sistemas de movilidad urbana del siglo XXI son sistemas masivos, las ciudades no van hacia el retiro de los transportes públicos sino al contrario, van hacia el fortalecimiento y la actual política de quita por parte de Nación a las distintas ciudades de las provincias argentinas va en contradicción con este concepto de transporte masivo”, explicó Romero.



Acompañó la presentación el ex gobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional Gustavo Bordet, quién sostuvo: "Ser equitativos en la distribución de los subsidios para el transporte es una obligación del Estado Nacional. Este gobierno ha tomado la decisión de transferir aportes sólo al área metropolitana de Buenos Aires para que el boleto urbano siga costando menos de 300 pesos, mientras que en Paraná cuesta más 900 pesos". Y agregó: "Hoy en el Congreso, respaldamos el reclamo de Rosario Romero y los intendentes que exigen no ser excluidos en la distribución de los fondos del impuesto al combustible que se pagan en todo el país".



Estuvieron presentes los intendentes de Rosario, Pablo Javkin, de Córdoba, Daniel Passerini, de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, de Santiago del Estero, Norma Fuentes, de Formosa, Jorge Jofré, de Cipolletti, Rodrigo Buteler, entre otros, quienes también contaron los casos particulares de cada ciudad. Además fueron parte de la actividad los diputados nacionales Tomás Ledesma, Gustavo Bordet y Blanca Osuna, y los integrantes de la Comisión de Transportes de Diputados Pamela Verasay y Diego Giuliano. En tanto en la reunión de comisión del Senado, participaron los representantes entrerrianos Edgardo Kueider y Alfredo De Angeli.



Los intendentes habían mantenido meses atrás un encuentro en Rosario -junto al Jefe de Gabinete Guillermo Francos- para exponer la situación concreta de cada ciudad acerca de los inconvenientes severos en el funcionamiento del transporte urbano a partir de la quita total del subsidio nacional.