Milei respaldó a la ministra Pettovello: “Ningún alimento llegó tarde”

Política Empezó el operativo del Ejército para distribuir alimentos acopiados en galpones

Javier Milei se apareció de sorpresa en plena conferencia de su vocero, Manuel Adorni, y respondió preguntas de los periodistas presentes. Ratificó a Pettovello, elogió a Caputo y Francos, y dijo que Posse ya es historia, entre otras cuestiones. pic.twitter.com/uS5Uc00DHQ — Editor? (@Editor_76) June 4, 2024

Política Modificaron la ley de Ministerios tras la jura de Francos como jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei defendió por cuarta vez a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al punto de calificarla como “la mejor ministra de la historia” en medio de las acusaciones sobre su responsabilidad en las irregularidades detectadas en la cartera, que buscaron resolver con la desvinculación de Pablo de la Torre, secretario de Desarrollo Social y la denuncia en su contra.En su información a la prensa, Adorni destacó que el Banco Nación otorgó créditos en mayo por u$s 1.586 millones, cifra que representa un incremento del 53% respecto al mes anterior y del 630% en relación al mismo período del año pasado. “Es un récord absoluto y una gran noticia en pos de la reactivación de la economía que estamos empezando a ver”, remarcó.El Vocero notificó a su vez que una nueva auditoría en el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAI) detectó gastos irregulares destinados al traslado de militantes sin relación con el área, infracciones de tránsito y compra y reparaciones de autopartes. “Los responsables van a ser denunciados en la Justicia como corresponde. Dilapidar el dinero de los contribuyentes ya no es gratis”, enfatizó.A continuación,-“Elotorgó créditos en mayo por u$s 1.586 millones, cifra que representa un incremento del 535 respecto al mes anterior y del 630% en relación al mismo período del año pasado. u$s 1.200 millones fueron destinados a financiar inversiones de capital de trabajo para pymes, y más de u$s 300 en préstamos personales para familias”.-“Se recibieron 16.200 solicitudes para créditos hipotecarios, programa que entró en vigencia el 20 de mayo y que proyecta entregar 40 mil créditos”.-“Según los datos de algunas consultoras privadas, la venta en supermercados creció 8% respecto a abril, y los datos de la inflación son prometedores, dentro del problema que estamos atravesando”.-“Se llevó adelante unaque había sido creado en 2022, era administrado por militantes del Movimiento Evita y destinaba el 85% de su presupuesto al pago de sueldos”.-"Había 950 empleados, de los cuales 151 eran delegados gremiales. En esta área se gastaron durante la gestión anterior 16.671 dólares para trasladar militantes al encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binaries de Bariloche. No encontramos relación entre ese encuentro con la agricultura familiar”.-“También se detectó un gasto de 35.347 dólares para financiar viajes de militantes desde Tucumán a la gran feria popular de agricultura familiar campesina e indígena y de la pesca artesanal de la Ciudad de Buenos Aires”.-“Además se detectó que se gastaron 115.588 dólares en infracciones de tránsito impagas, y 89.663 dólares para reparaciones y compra de autopartes que no se hicieron en tiempo y forma, mientras que el 90% de la flota está desguazada”.-“Los responsables de cada uno de estos gastos van a ser denunciados en la Justicia como corresponde. Dilapidar el dinero de los contribuyentes ya no es gratis”.-“Con respecto a lo que se denominó en los medios como, está hecha la denuncia y no somos nosotros quienes tenemos que dictaminar sobre un tema estrictamente judicial. Esperemos que avance la investigación lo más rápido posible y todos los argentinos sepamos lo que pasó”.-“Con la provincia de Buenos Aires no hay deuda en cuanto a los flujos normales y habituales. Se le debe cero pesos. La coparticipación es de transferencia automática”.-“Todo lo que atente contra el equilibrio fiscal, será vetado”.-“Le han hecho mucho daño a la Argentina con soluciones mágicas. Todos tenemos las mejores intenciones, pero toda erogación del Estado tiene que tener una contrapartida que lo sustente”.-“Las reuniones de Gabinete van a pasar a ser una vez por semana, los martes”.-“Nosotros tenemos la obligación de denunciar un acto de corrupción y cualquier episodio que se aleje de la ley. Si efectivamente tuviésemos alguna sospecha, lo vamos a denunciar”.-“Es una decisión que se ha tomado en Capital Humano. CONIN es una ONG de las más prestigiosas que existe. Van a hacer un trabajo excepcional en términos del reparto y de la logística de los alimentos”.