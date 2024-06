IOSPER aclaró que está garantizada la atención oftalmológica

El Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) sostiene la atención oftalmológica a los 300.00 afiliados con profesionales de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) y otras instituciones, confirmó el gerente de Administración, Arnoldo Schmidt, quien lamentó la actitud de la Asociación Entrerriana de Oftalmología (AEO) que anunció, a pesar de haber recibido un pago de 65 millones de pesos, la suspensión del servicio.



Ante la actitud de los sindicados en la AEO, que comunicaron que desde este lunes suspendían las cirugías, Schmidt confirmó que ayer se abonó totalidad de las prestaciones (consultas, cirugías y otras prácticas) de marzo, por un total de 65 millones de pesos, ya que el giro de los recursos estaba proyectado.



En ese sentido, detalló que "desde la fecha de presentación, fueron 40 días hábiles al día que se realizó el pago", por lo que subrayó que "Iosper cumplió con el Pronto Pago, según el convenio que se firmó". Además, dijo que "si bien 40 días para el pago no es la panacea, en el contexto económico actual no es una catástrofe", y recordó que "la cadena de pago de Iosper nunca se cortó, ni a los oftalmólogos ni a ningún prestador, más allá de la debacle económica y financiera que se produjo luego del 10 de diciembre".



Ante ese escenario, el contador llevó tranquilidad a los 300.000 afiliados de Iosper, ya que ratificó que "la atención oftalmológica está garantizada en toda la provincia a través de la Femer y otras instituciones", y precisó que "en Femer hay 86 profesionales oftalmólogos, es decir, el doble de los nucleados en AEO y a eso se suman convenios en Paraná con el Centro de la Visión e Instituto Santa Lucía Paraná (Islp) -ex Santa Lucía- y en Concordia con Carmela Sociedad Anónima".



Por otro lado, el gerente de Administración reiteró a los profesionales nucleados en AEO que si es su decisión mantener la suspensión del servicio "se aceptará la definición", aunque aclaró que "no es intención de Iosper que el convenio se resienta, pero si los profesionales nucleados en AEO sostienen la medida, con todo el dolor en el alma, se los invita a que dejen de ser prestadores".